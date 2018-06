NOZ: Zahl der Suizide in Haftanstalten gestiegen - 76 Tote im Jahr 2016

Osnabrück (ots) - Zahl der Suizide in Haftanstalten gestiegen - 76Tote im Jahr 2016Linke fordert bessere medizinische Versorgung und mehrPerspektiven für HäftlingeOsnabrück. Die Zahl der Häftlinge in Deutschland, die Selbstmordbegehen, ist in den vergangenen Jahren wieder gestiegen. 2016 starben76 Menschen im Justizvollzug durch Suizid - das waren zehn mehr alsein Jahr zuvor. Der Trend zeigt seit drei Jahren deutlich nach oben:2013 waren es 50 Selbstmode im Justizvollzug, 2014 waren es 60 und2015 waren es 66. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung aufeine Kleine Anfrage der Linken hervor, die der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Freitag) vorliegt. Zahlen zu 2017 sind noch nichtverfügbar.Das Justizministerium räumt ein, dass die Suizidrate unterGefangenen deutlich höher ist als unter der Wohnbevölkerung. Dieserklärt das Ministerium damit, dass viele der Häftlinge schon vor derHaft isoliert gewesen seien, ein geringes Einkommen hätten, unterSuchtproblemen oder psychischen Problemen litten und gewaltbereiterseien. "Dies sind Merkmale, die auch in der Wohnbevölkerung mit einemerhöhten Suizidrisiko einhergehen", schreibt das Ministerium. Zudemgelte auch die Inhaftierung an sich als zusätzlicher Risikofaktor.Die Zahl der Todesfälle insgesamt in Haft ist ebenfalls in denvergangenen Jahren wieder gestiegen. Während es 2013 noch 122 waren,waren es 2016 dann 163.Die innenpolitische Expertin der Linken, Ulla Jelpke sagte: "JederTote hinter Gittern ist einer zu viel." Jelpke forderte eine besseremedizinische Versorgung für Inhaftierte, insbesondere durch freieArztwahl sowie die Möglichkeit der Gefangenen, einenVertrauenspsychologen zur Rate zu ziehen. "Das könnte die Todesratehinter Gittern mit Sicherheit senken." Nötig sei auch, dass Häftlingemehr Perspektiven hätten und auf Resozialisierung hoffen könnten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell