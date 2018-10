NOZ: Zahl der Alpakas in Deutschland steigt

Osnabrück (ots) - Zahl der Alpakas in Deutschland steigtBestand innerhalb von zehn Jahren auf 20.000 Tiere vervierfacht -Forscher: In Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs sind "treueTiere" gefragtOsnabrück. Die Zahl der Alpakas ist in Deutschland deutlichgestiegen. "Es leben heute bereits viermal mehr Alpakas inDeutschland als noch vor zehn Jahren", sagte Fritz-Jürgen Hieke,Präsident des Alpakazuchtverbands, der "Neuen Osnabrücker Zeitung".Er schätzt, dass aktuell 20.000 Tiere der ursprünglich aus Südamerikastammenden Kamelrasse in Deutschland leben. EineRegistrierungspflicht gibt es in Deutschland nicht. Hiekeprognostiziert einen weiteren Anstieg: "Allein in diesem Jahr wirddie Population um mindestens 5000 Tiere wachsen."Hauptgrund für den Anstieg ist nach Ansicht des Zuchtverbands diewachsende Nachfrage nach Alpaka-Wolle, deren Fasern als qualitativhochwertig gelten. Aktuell werden in Deutschland rund zwei TonnenAlpaka-Wolle pro Jahr produziert und verarbeitet. Der Preis pro Kilobeträgt derzeit rund 75 Euro. Auch hier erwartet VerbandspräsidentHieke einen Anstieg: "Innerhalb der nächsten Jahre kann der Preis proKilo auf 200 Euro ansteigen. Die Alpaka-Faser hat Zukunft."Darüber hinaus gibt es einen Internet-Hype um Alpakas, ungezähltekuriose Fotos kursieren. Bernhard Heinzlmaier, Mitgründer undaktueller Leiter des Instituts für Jugendkulturforschung mit Sitz inWien, erklärt den Trend mit einer Hinwendung zum Tier besonders inZeiten, in denen sich Gesellschaften in Umbruchphasen befinden. "Insolchen Perioden der Instabilität wird das 'verlässliche und treue'Tier besonders geschätzt. Man hat das Gefühl, dem Tier mehr vertrauenzu können als dem Menschen", sagte Heinzlmaier der "NOZ". Dies treffebesonders auf Tiere wie Flamingos oder eben Alpakas zu. Sie seienSymbole für ein anderes Leben, das sich viele Menschen intensivwünschten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell