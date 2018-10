NOZ: Wissenschaftlerin: Trend zur Gartenbeleuchtung besorgniserregend

Osnabrück (ots) - Wissenschaftlerin: Trend zur GartenbeleuchtungbesorgniserregendExpertin für Lichtverschmutzung: Balkone und Gärten zu starkbeleuchtet - Ökosteuer für Lampen zu Dumpingpreisen sinnvollOsnabrück. LED-Lichterketten und Solarlampen erhellen die Nacht invielen Gärten bereits vor dem Advent. "Balkone und Gärten werdenmittlerweile zu stark beleuchtet", kritisierte Sibylle Schroer vomBerliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei(IGB) im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Für Mensch,Umwelt und Tiere sei dieser Trend "besorgniserregend und schwerregulierbar", meinte die wissenschaftliche Koordinatorin derIGB-Arbeitsgruppe Lichtverschmutzung und Ökophysiologie.Schroer weist auf den sogenannten Rebound-Effekt hin: Je günstigerLeuchten in Anschaffung und Verbrauch werden, umso mehr werdengenutzt. "Der Verbrauch steigt jetzt noch rasanter an, weil wir mitder LED ein unglaublich effizientes Leuchtmittel haben mit mehrerenVorteilen: Die Dioden sind sehr klein, deshalb können sie in allenMedien eingebaut werden und sie sind mittlerweile sehr günstig aufdem Markt erhältlich."Die Expertin für Lichtverschmutzung hält eine Ökosteuer fürsinnvoll, denn die versteckten Kosten der Herstellung und derEntsorgung würden bei Lampen, die zu Dumpingpreisen in Baumärktenangeboten werden, nicht einberechnet. "Die meisten dieserGartenleuchten sind solarbetrieben und werden daher mit einem hohenEnergieaufwand hergestellt. Zur Entsorgung gehören sie dann auf denSondermüll, weil darin Elektroteile sind, die ausgebaut werdenmüssen", sagte Schroer.Der Einsatz von künstlichem Licht im Garten oder auf dem Balkonsollte nach Ansicht von Schroer aus Umwelt-Sicht immer gut begründetsein. Sie empfiehlt, ein Licht "im richtigen Maß bezüglich derBeleuchtungsstärke und dem Zeitraum einzusetzen". Weniger störend fürnachtaktive Wildtiere sei "ein Lampenschirm, der das Licht nach untenlenkt, dahin wo es hingehört" sowie warmweißes Licht.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell