Osnabrück (ots) - Wirtschaftsverband: Einsatz desBundespräsidenten für berufliche Bildung "hervorragend"DIHK: Das Werben der Betriebe um Lehrlinge trägt erste FrüchteOsnabrück. Der Deutsche Industrie-und Handelskammertag (DIHK) hatden aktuellen Einsatz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier imRahmen einer "Woche der beruflichen Bildung" als "hervorragendeAktion" gewürdigt. Auch das massive Werben der Unternehmen umAuszubildende sei noch nie so groß gewesen und trage "erste Früchte",sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch) mit Blick auf denBerufsbildungsbericht, der an diesem Mittwoch im Bundeskabinetterörtert wird. Obwohl die Schulabgängerzahl im Vergleich zum Vorjahrum 33 100 sank, sei die Zahl der Bewerberanzahl um einenAusbildungsplatz stabil geblieben. Laut Wansleben sind 2017 in derdeutschen Wirtschaft 523.300 Ausbildungsverträge abgeschlossenworden. Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Plus von 0,6Prozent. Blogs, Online-Werbung, Azubi-Speed-Dating oder guteinhaltliche Angebote brächten damit Erfolge. "Das Interesse an einerdualen Ausbildung nimmt wieder zu", stellte der DIHK fest. Allerdingssei mit 49.000 von der Bundesagentur für Arbeit als unbesetztgemeldeten Lehrstellen die Lücke so groß wie in den letzten 20 Jahrennicht. "Besonders schwer ist es für kleine Unternehmen, Lehrlinge zufinden. Zuletzt bekam nahezu jedes zehnte Unternehmen nicht einmaleine Bewerbung", erklärte Wansleben. Mittlerweile sei für 60 Prozentder Betriebe der Fachkräftemangel das Geschäftsrisiko Nummer eins.2010 sei dies lediglich bei 16 Prozent der Fall gewesen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell