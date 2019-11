NOZ: Windanlagenbauer Enercon rechnet mit weiterem Jobabbau

Osnabrück (ots) - Windanlagenbauer Enercon rechnet mit weiterem JobabbauWegfall von 3000 Stellen laut internem Papier nur "Minimalschätzung"Osnabrück. Der Stellenabbau beim Windanlagenbauer Enercon und seinen direktenZulieferern könnte weit über die bisher angekündigten 3000 Stellen hinausgehen.Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Samstag) unter Berufung auf eineihr vorliegende Stellungnahme des Unternehmens an die Landesregierung.Demnach zählt das Unternehmen aktuell sieben "Produktionspartner" mit demSchwerpunkt Rotorblattfertigung auf, bei denen insgesamt 1300 Stellen wegfallensollen. Hinzu kommen laut NOZ 250 bis 300 Arbeitsplätze bei Enercon direkt sowie600 bis 700 "freigesetzte" Leiharbeiter bei den Produktionspartnern. Die Zahlenseien "mit Vorsicht zu genießen". Man gehe davon aus "dass sich aus demTransformationsprozess weitere Abbauten bis zu den genannten 3000 Arbeitsplätzenergeben werden", heißt es laut NOZ in dem Schreiben."Das ist unsere Minimalabschätzung bis Ende 2020", schreibe Enercon und stelledirekt einen noch stärkeren Jobabbau in Aussicht: "Weiterungen sind mit demFortgang des Transformationsprozesses nicht ausgeschlossen", zitiert die NOZ ausdem Schreiben.Am Samstag wollen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil undEnergieminister Olaf Lies (beide SPD) nach Aurich reisen, um sich dort aufEinladung der IG Metall mit Beschäftigten sowie Vertreterinnen und Vertreternvon Betriebsräten, Gewerkschaften und Politik darüber auszutauschen, wie esweitergehen könne.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell