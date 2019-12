NOZ: Wiener Philharmoniker bereinigen Neujahrskonzert von Nazi-Vergangenheit

Osnabrück (ots) - Wiener Philharmoniker bereinigen Neujahrskonzert vonNazi-VergangenheitNeues Arrangement ersetzt NS-belastete Version des Radetzky-MarschesOsnabrück. Ihr Neujahrskonzert beschließen die Wiener Philharmonikertraditionell mit dem "Radetzky-Marsch", das Jahr 2020 läutet das Orchester abermit einer neuen Version des Marsches ein. Das hat die Pressestelle der WienerPhilharmoniker auf Anfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" bestätigt. Der Grund:Die alte Version geht auf den Komponisten und Arrangeur Leopold Weninger(1879-1940) zurück, einen bekennenden Nationalsozialisten.Dieses Jahr hat der Vorstand der Wiener Philharmoniker, Daniel Froschauer, dasNotenarchiv beauftragt, eine Neuausgabe des Marsches zu erstellen. "DieseFassung ist ab jetzt in Verwendung", teilte das Orchester mit. Am 1. Januar 2020darf das Publikum im Goldenen Saal also zu einer Version des Radetzky-Marschsklatschen, die als Gemeinschaftsarbeit der Wiener Philharmoniker entstanden undvor allem unbelastet von einer braunen Vergangenheit ist.Das Arrangement von Leopold Weninger, zu dem bisher alljährlich 2000 Gäste imGoldenen Saal des Wiener Musikvereins freudig geklatscht haben, hatte derlegendäre Dirigent Joseph Krips laut Auskunft der Wiener Philharmoniker erstmalsbeim Neujahrskonzert 1946 aufs Programm gesetzt. Die ersten Neujahrskonzertefanden aber bereits während des Krieges statt und wurden vomnationalsozialistischen Regime zu Propagandazwecken genutzt. Diese Vergangenheitdokumentieren die Wiener Philharmoniker auch auf ihrer Homepage, allerdingsfehlt dort ein Hinweis auf die vom Nationalsozialisten Weninger bearbeiteteVersion des Radetzky-Marsches.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4465837OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell