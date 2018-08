NOZ: Welternährungsorganisation: Wir müssen uns an Dürren gewöhnen

Osnabrück (ots) - Welternährungsorganisation: Wir müssen uns anDürren gewöhnenFAO ruft zur Umsetzung des Klimaabkommens auf - "Emissionen derLandwirtschaft reduzieren"Osnabrück. Angesichts der Dürre in weiten Teilen Europas hat dieWelternährungsorganisation (FAO) die Regierungschefs der Länderaufgerufen, das Klima-Abkommen von Paris umzusetzen und denTemperaturanstieg auf zwei Grad zu begrenzen. Im Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch), sagte Alexander Jones,Direktor der Abteilung für Klima- und Umweltfragen bei der FAO: "Wirmüssen uns daran gewöhnen, dass so etwas immer öfter vorkommen wird.Nicht nur in Europa, sondern weltweit."Der Ausstoß an Treibhausgasen müsse reduziert und derTemperaturanstieg somit ausgebremst werden. "Wenn wir den Anstiegnicht kappen, wird es weiter nach oben gehen und an einem Punktbricht das System dann zusammen", sagte Jones.Der Klimawandel sei eine Bedrohung für die Welternährung. 830Millionen Menschen litten bereits jetzt unter mangelnderErnährungssicherheit. Jeder Temperaturanstieg sei für sielebensbedrohend: "Eine Missernte in Deutschland bedeutetwirtschaftliche Not und vielleicht Pleiten. In Afrika bedeutet dasTod." Die Verbraucher in den industrialisierten Ländern müssten sichindes auf steigende Preise für verderbliche Ware wie Obst und Gemüseeinstellen.Laut Jones stammten 25 Prozent der Treibhausgase aus derLandwirtschaft, davon wiederum die Hälfte aus der Tierhaltung. "Wirhaben Techniken, um die Emissionen um etwa ein Drittel zu senken."Dabei gehe es um besseren Futtermitteleinsatz, Züchtung von Tieren,aber auch das bessere Management im Umgang mit Gülle und Mist. DieRegierungen müssten Landwirte dabei unterstützen und zugleich dieBranche krisenfester gegen Wetterextreme aufstellen. "Das standgerade in industrialisierten Ländern bislang nicht im Fokus", soJones.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell