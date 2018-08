NOZ: Weißer Ring fordert von Krankenkassen, Online-Therapien zu erstatten

Osnabrück (ots) - Weißer Ring fordert von Krankenkassen,Online-Therapien zu erstattenVorsitzende Müller-Piepenkötter: Deutschland hinkt hinterherOsnabrück. Angesichts langer Wartezeiten auf einen Therapieplatzfordert die Opferorganisation Weißer Ring von den Krankenkassen,flächendeckend Online-Therapien anzuerkennen und die Kosten zuerstatten. Die Bundesvorsitzende Roswitha Müller-Piepenkötter sagteder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag): "Weite Bereiche inDeutschland sind psychotherapeutisch unterversorgt. Online-Therapienkönnten das ändern und mehr Verbrechensopfer mit posttraumatischerBelastungsstörung versorgen." Gerade im ländlichen Raum würdenTherapieplätze fehlen. Der Weiße Ring kritisiert die aus seiner Sichtviel zu langen Wartezeiten auf einen Therapieplatz, die im Schnittbei drei Monaten liegen. Je länger ein Opfer auf eine Therapie wartenmüsse, um so schlimmer sei die seelische Belastung, soMüller-Piepenkötter.Online-Therapie ist hierzulande noch keine Regelleistung, nureinzelne Krankenkassen übernehmen die Kosten, etwa bei Programmengegen Depressionen oder Burnout. "Deutschland hinkt hinterher",kritisierte die Vorsitzende des Weißen Rings. Die gängigste Form derOnline-Therapie ist die Beratung per Videokonferenz, bei der sichTherapeut und Patient vor dem Bildschirm treffen. Daneben gibt esauch Programme, bei denen sich Patienten auf einer Plattformeinloggen und sich durch auf ihr Problem zugeschnitteneTherapiemodule arbeiten. Patienten können auch Mails an ihreTherapeuten schicken.Der Weiße Ring sieht neben kürzeren Wartezeiten noch weitereVorteile von Online-Therapien: "Menschen, die wegen einerAngststörung, wegen Krankheit oder wegen ihres Alters nicht dieWohnung verlassen können, könnten dennoch eine Behandlung bekommen",sagte Müller-Piepenkötter. Zudem seien die Kosten niedriger als dieüblichen 80 Euro pro Sitzung.Der Weiße Ring ist Deutschland größte Hilfsorganisation fürKriminalitätsopfer und wurde vor mehr als 40 Jahren gegründet.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell