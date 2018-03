NOZ: Wehrbeauftragter fordert: Bundeswehr sollte mehr Reparaturen an Panzern, Schiffen und Flugzeugen wieder selber machen

Osnabrück (ots) - Wehrbeauftragter fordert: Bundeswehr sollte mehrReparaturen an Panzern, Schiffen und Flugzeugen wieder selber machenBartels: Das spart Zeit und GeldOsnabrück. Um die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr rasch zuverbessern, sollte die Truppe nach Ansicht des WehrbeauftragtenHans-Peter Bartels wieder mehr Reparaturen selber machen. In einemInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) forderte derSPD-Politiker: "Ich bin dafür, dass mehr Instandsetzungsfähigkeitenwieder näher zur Truppe kommen." Diese sei in der Lage, vieleAufgaben selbst zu erledigen und verfüge über die nötigen Techniker.Bartels sagte: "Ein bisschen weniger Outsourcing, mehr selbst in dieHand nehmen dürfen - das wäre in manchen Fällen die richtige Lösung."Bislang seien viele Panzer, Schiffe und Flugzeuge nicht einsatzfähig,weil die Reparaturen bei der Industrie nicht nur Monate, sondern garJahre dauerten.Reparaturen durch die Truppe hätten doppelte Vorteile: "Das kannZeit und Geld sparen", sagte der Wehrbeauftragte. Natürlich braucheman auch Wartungsverträge mit der Industrie, weil es nötig seinachzurüsten, wenn neue Technik auf den Markt kommt. Bartels sagte:"Auf die richtige Balance kommt es an." Der Wehrbeauftragtekritisierte die derzeit laufende Instandsetzung des SegelschulschiffsGorch Fock, die statt 75 nun 100 Millionen Euro kosten soll."Zuallererst ging es, glaube ich, sogar nur um eineZehn-Millionen-Euro-Reparatur", sagte Bartels. "Wie der Preis soexplodieren konnte, ist ein Mysterium. Man kann komplett neue Schiffefür weniger Geld kaufen." Man müsse "diesen extremen Fall" nocheinmal kritisch ansehen, um daraus für zukünftigeVergabeentscheidungen Lehren zu ziehen.-----------------------------------------------------------------Wehrbeauftragter: Soldaten sollten von Bundeswehr zur Polizeiwechseln könnenBartels fordert Perspektive auf LebenszeitOsnabrück. Um die Bundeswehr zu einem attraktiveren Arbeitgeber zumachen, fordert der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels für Soldateneine Perspektive auf Lebenszeit in der Truppe - oder auch einenWechsel zur Polizei. In einem Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Dienstag) sagte Bartels: "Ich glaube, attraktiv für jungeLeute wäre: Erst Zeitsoldat sein und dann direkt versetzt werden inden zivilen Bereich." Wenn ein Zeitsoldat etwa 16 Jahre einen Job imtechnischen Bereich mache und ein Waffensystem betreue, sollte erdanach mit der gleichen Tätigkeit als Zivilbeschäftigter in derBundeswehr weitermachen können. Der Wehrbeauftragte sagte: "DieBundeswehr muss von vornherein solche Spezialisten auf Lebenszeiteinstellen können - so wie Rheinmetall oder Airbus."Zudem sollten Soldaten zur Polizei gehen können. "Da könnte jemandacht oder zwölf Jahre als Soldatin oder Soldat bei der BundeswehrDienst tun und danach auf Lebenszeit zur Polizei wechseln", soBartels. Es gebe durchaus eine Menge an Gemeinsamkeiten zwischenBundeswehr und Polizei, zudem existierten erste Vereinbarungenzwischen Landespolizeien und den Feldjägern. "Das könnte manausweiten", sagte Bartels. "Auch bei der Polizei gibt es Leute, dieSprengstoff entschärfen. Auch die Bundeswehr nutzt bestimmte Aspekteder Kriminaltechnik. Bei beiden Organisationen gibt es Hundeführer."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell