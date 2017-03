NOZ: Wehrbeauftragter: Europaweite Dienstpflicht ist verfassungsrechtlich unmöglich

Osnabrück (ots) - Wehrbeauftragter: Dienstpflicht istverfassungsrechtlich unmöglichBartels: Vorschlag der Jungen Union für europaweite Regelung gehtan Realität vorbeiOsnabrück.- Nach Ansicht des Wehrbeauftragten des Bundestages,Hans-Peter Bartels, ist eine europaweite Dienstpflicht für Frauen undMänner verfassungsrechtlich unmöglich und in der Praxis nichtumsetzbar. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Dienstag) sagte Bartels: "Das deutsche Recht erlaubt nur dann,Bürger zu einem Zwangsdienst einzuberufen, wenn das für dieVerteidigung des Landes notwendig ist." So stehe es im Grundgesetz.Der Gedanke einer Dienstpflicht sei "sympathisch, aber mit deutschemoder internationalem Recht nicht vereinbar." Der Vorstand der JungenUnion (JU), die Jugendorganisation der CDU, hatte jüngst den Aufbaueiner "schlagkräftigen europäischen Verteidigungsunion" gefordert.Darüber hinaus hatte der Vorstand die Einführung eines europaweitenZivil- und Wehrdienstes für Frauen und Männer verlangt. Auf demDeutschlandrat der JU hatte dieser Vorschlag aber keine Unterstützungbekommen.Bartels geht davon aus, dass eine solche Pflicht die Armeeüberfordern würde. Nach Schätzung des SPD-Politikers wären allein inDeutschland 650 000 bis 700 000 junge Leute pro Jahrgang betroffen.Bartels sagte: Wie sollte die kleine Bundeswehr mit 170 000 Zeit- undBerufssoldaten hunderttausende Wehrpflichtige aufnehmen? Es gibtkeine militärische Struktur für so viele Soldaten, keine Ausbilderund keinen Platz in den Kasernen." Die Idee passe einfach nicht aufdie Bundeswehr von heute und "geht an den Realitäten vorbei." Richtigsei aber, dass Europa seine verteidigungspolitische Kleinstaatereiüberwinden und effektiver werden müsse.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell