NOZ: Wasserwirtschaft: Zu viel Nitrat im Einzugsgebiet von Trinkwasserbrunnen

Osnabrück (ots) - Wasserwirtschaft: Zu viel Nitrat imEinzugsgebiet von TrinkwasserbrunnenGrenzwert an jeder vierten Grundwasser-Messstelle überschritten -Versorger sehen "dringenden Handlungsbedarf"Osnabrück. Die Nitratbelastung des Grundwassers im Einzugsgebietzahlreicher Trinkwasserbrunnen in Deutschland liegt zum Teil deutlichüber dem gesetzlichen Grenzwert. Das haben Grundwasseruntersuchungender Wasserwirtschaft ergeben, berichtet die "Neue OsnabrückerZeitung" (Dienstag). Bei jeder vierten von insgesamt 1100 dersogenannten Vorfeldmessstellen sei der Grenzwert von 50 Milligrammpro Liter überschritten worden - in der Spitze um das Achtfache. DieDaten stammen aus einer neuen Grundwasserdatenbank, mit derWasserversorger die Nitratbelastung im Zufluss von Wasserwerkenkontrollieren wollen. Die Unternehmen sehen "dringendenHandlungsbedarf".Die Versorger erklärten laut "NOZ", das natürlicheNitrat-Abbauvermögen der Böden verhindere bislang, dass der alsgesundheitsgefährdend geltende Stoff Trinkwasserbrunnen erreiche.Allerdings sehen die Unternehmen Hinweise dafür, dass dasAbbauvermögen in einigen Regionen Deutschlands bereits deutlichnachlässt. "Es droht die Gefahr, dass dann immense Nitratfrachten anden Trinkwasserbrunnen ankommen", so die Einschätzung derWasserversorger. Brunnen müssten im Zweifelsfall entweder stillgelegtoder das Nitrat kostspielig herausgefiltert werden.Als einer der Verursacher der Nitratbelastung gilt dieLandwirtschaft. Der Stoff gelangt beim Düngen der Felder mit Gülle,Gärresten oder Kunstdünger in die Umwelt und damit auch in Gewässer.Die EU-Kommission hat Deutschland wegen mutmaßlich unzureichenderMaßnahmen in der Vergangenheit vor dem Europäischen Gerichtshofverklagt. Die Bundesregierung will die Düngegesetzgebung inDeutschland verschärfen. Nach dem Bundestag muss noch der Bundesratzustimmen, der voraussichtlich am 31. März dazu tagt.Betrieben wird die Grundwasserdatenbank vom Verband kommunalerUnternehmen (VkU), dem Bundesverband der Energie- undWasserwirtschaft (BDWE) sowie dem Deutschen Verein des Gas- undWasserfachs (DVGW). Den drei Branchenverbänden gehören nach eigenenAngaben mehrere tausend private und öffentliche Betriebe aus demBereich der Wasserwirtschaft an, darunter auch Wasserversorger.