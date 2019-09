NOZ: Waldbesitzer: 3,5 Milliarden Euro Vermögensverlust durch Dürre und Borkenkäfer

Osnabrück (ots) - Waldbesitzer: 3,5 Milliarden EuroVermögensverlust durch Dürre und BorkenkäferVerband fordert Entlohnung für CO2-Speicherung im Wald - "KeinPlatz für Wald-Romantik"Osnabrück. Vor dem Waldgipfel der Bundesregierung an diesemMittwoch in Berlin drängt die Forstwirtschaft auf schnelle Hilfen.Max von Elverfeldt, Vorsitzender des Verbandes Familienbetriebe Landund Forst, sagte angesichts von Dürreschäden und Borkenkäfer-Befallim Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Almosen helfennicht weiter. Die Lage ist katastrophal." Elverfeldt bezifferte denVermögensverlust für Waldbesitzer auf etwa 3,5 Milliarden Euro. Weildeutschlandweit sehr große Mengen Schadholz anfielen, sei derHolzpreis um gut 50 Prozent eingebrochen. "Es geht hier umExistenzen", so Elverfeldt. Sein Verband vertritt etwa 2000 Betriebe,die im Forstbereich ihr Einkommen erzielen.Elverfeldt wird neben weiteren Interessenvertretern an dem fürMittwoch von Bundesagrarministerin Julia Klöckner initiiertenWaldgipfel teilnehmen. Hier soll besprochen werden, wie geholfenwerden kann. Wichtig sei unbürokratische Hilfe, so Elverveldt. "Beiihren Klimazielen hat die Bundesregierung die Leistung desCO2-Speichers Wald eingepreist", betonte der Verbandsvorsitzendeweiter. Er erwarte, dass diese Leistung der Forstbetriebe künftigauch entsprechend entlohnt werde. Parallel zur Besteuerung von CO2stünde den Waldbesitzern ein Betrag pro Tonne CO2 zu, das ihre Bäumebinden würden.Bei der anstehenden Wiederaufforstung sei indes "kein Platz fürWald-Romantik". Der deutsche Wald müsse klimaresistenter werden. "Unddas bedeutet eben auch, auf Baumarten aus anderen Teilen der Welt zusetzen, die besser mit den sich verändernden Bedingungen klarkommen."Als Beispiel nannte der Verbandschef etwa die Douglasie ausNordamerika oder die Esskastanie.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell