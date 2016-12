NOZ: Wagenknecht wirft Bundesregierung Mitverantwortung für Terror vor

Osnabrück (ots) - Wagenknecht wirft BundesregierungMitverantwortung für Terror vor"Kriegsbeteiligung am Hindukusch bringt Menschen in Deutschland inGefahr"Osnabrück. Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, SahraWagenknecht, wirft der Bundesregierung Mitverantwortung für Terror inDeutschland vor. In einem Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Freitag) sagte Wagenknecht mit Blick auf die Entwicklung inAfghanistan: "Aufgrund der vielen zivilen Toten stärkenKriegseinsätze in der muslimischen Welt letztlich den Terror stattihn zu schwächen." Deutschland sei noch nie am Hindukusch verteidigtworden, "aber die Sicherheit der Menschen in Deutschland wird auchdurch die deutsche Kriegsbeteiligung am Hindukusch in Gefahrgebracht". Scharfe Kritik äußerte Wagenknecht anBundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), die sich amDonnerstag im afghanischen Masar-i-Scharif aufhielt: "Von der LeyensDurchhalteparolen in Afghanistan sind Pfeifen im Walde." Denn es seioffensichtlich, dass der sogenannte Krieg gegen den Terror einriesiger Fehlschlag sei. "Wie katastrophal die Sicherheitssituationin Afghanistan inzwischen ist, hat insbesondere der blutige Anschlagauf das deutsche Generalkonsulat im November in Masar-i-Scharifgezeigt." Aber nicht nur die Taliban würden wieder stärker,mittlerweile könne sogar die Terrormiliz IS in Afghanistan Fußfassen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell