NOZ: Wagenknecht bietet SPD Zusammenarbeit an

Osnabrück (ots) - Wagenknecht bietet SPD Zusammenarbeit anLinksfraktionschefin bringt Untersuchungsausschuss zu Lufthansains GesprächOsnabrück. Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Linken im Bundestag,signalisiert eine grundsätzliche Bereitschaft zur Kooperation mit derSPD - auch wenn die Sozialdemokraten nach ihrer Einschätzung "bisheute nicht begriffen haben, warum ihr die Wähler weglaufen". ImGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) betonte dieFraktionsvorsitzende: "Ich würde es gut finden, wenn es zu einerengeren Zusammenarbeit in der Opposition käme." Das setze abernatürlich gemeinsame Anliegen voraus. So hätten die Linken zumBeispiel angeboten, die Forderung nach 12 Euro Mindestlohn jetzt nocheinmal gemeinsam mit der SPD in den Bundestag einzubringen.Wagenknecht versicherte: "Wir sind offen für Kooperation und inbestimmten Fragen muss es sie ja fast schon geben. Weder die SPD nochwir werden in Zukunft allein einen Untersuchungsausschuss einberufenkönnen." Die Fraktionschefin bezeichnete es zum Beispiel als wichtig,"den offensichtlich von langer Hand vorbereiteten schmutzigen Dealzugunsten der Lufthansa noch einmal zu durchleuchten". Es gebe daeine klare politische Einflussnahme. Der Lufthansa seien zumBilligtarif Routen und Landerechte der Air Berlin zugeschoben worden,die Beschäftigten von Air Berlin habe man dagegen auf skandalöseWeise im Regen stehen gelassen.Wagenknecht betonte, die SPD werde nur dann wieder erfolgreichsein, "wenn sie sich runderneuere wie die Labour Party inGroßbritannien unter der Führung von Jeremy Corbyn". Sie kritisiertezugleich, die SPD sei seit Gerhard Schröder eine Partei, die denSozialstaat abbaue und Arbeitnehmerrechte zerstöre. Das Problem sei,dass sowohl Parteichef Martin Schulz als auch Fraktionschefin AndreaNahles die Politik der letzten Jahre in Spitzenpositionen vertretenhätten und sie im Kern offensichtlich bis heute für richtig hielten.Das habe sich gerade wieder beim Mindestlohn gezeigt: "Olaf Scholzfordert völlig zu recht eine Erhöhung auf zwölf Euro. Und Frau Nahlesdistanziert sich prompt davon. So gewinnt man natürlich keineGlaubwürdigkeit zurück."------------------------------------------------------------------Wagenknecht kritisiert "Feigheit" im Kampf gegen Steuerflucht und-umgehungLinksfraktionschefin prangert "unglaubliches Staatsversagen" anOsnabrück. Trotz der Enthüllungen zu Steueroasen durch die"Paradise Papers" erwartet die Linksfraktion im Bundestag keineKonsequenzen durch die mögliche künftige Bundesregierung.Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Dienstag): "Ich glaube nicht, dass eine Jamaika-Koalitiongegen Steuerflucht und Steuerumgehung vorgehen wird. Alle beteiligtenParteien haben in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis gestellt,dass sie zu feige sind, sich mit den Lobbys der Superreichen undKonzerne anzulegen, die von diesem skandalösen System profitieren."Wagenknecht bewertete die Enthüllungen als Ausweis unglaublichenStaatsversagens. "Die Regierungen kennen das Problem seit vielenJahren und trotzdem tun sie nichts." Dabei gäbe es nach ihren Worteneinfache Mittel: "Man könnte Quellsteuern erheben auf Finanzflüsse,die in Steueroasen gehen. Mit einem schlichten Bundesgesetz könnteman der Steuerumgehung einen Riegel vorschieben."Die Linken-Politikerin forderte außerdem, "dass die letztlichenEigentümer von Trusts und Stiftungen offengelegt werden müssen". Dahabe sich aber schon Finanzminister Wolfgang Schäuble immer wiederquer gestellt. Die Menschen erlebten immer wieder, "dass dieInteressen kleiner, aber dafür sehr einflussreicher Lobbys mehrzählen als ihre elementaren sozialen Bedürfnisse". Genau dies bringesie dazu, sich von der Demokratie abzuwenden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell