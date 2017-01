NOZ: Wagenknecht: Ausnahmen von Mindestlohn schüren Fremdenfeindlichkeit

Osnabrück (ots) - Wagenknecht: Ausnahmen von Mindestlohn schürenFremdenfeindlichkeitLinken-Politikerin kritisiert das Diskussionspapier dreierMinisterienOsnabrück. Der Streit um mögliche neue Ausnahmen vom Mindestlohnspitzt sich zu. Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, SahraWagenknecht, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag): "WerUnternehmen dazu einlädt, Flüchtlinge für Lohndumping zu missbrauchenund so gegen die hiesigen Arbeitnehmer auszuspielen, schürt aufunverantwortliche Weise Ressentiments und Fremdenfeindlichkeit."Der DGB befürchtet nach den Worten von Wagenknecht zu Recht, dassdie Vorschläge eines Diskussionspapiers dreier Ministerien einenmonatelangen Einsatz von Flüchtlingen unterhalb des Mindestlohnsermöglichen würden. Die Linken-Politikerin forderte: "DieBundesregierung muss umgehend klarstellen, dass sie Planungen fürderartige Lohndrückerei nicht weiter befördert und ein Unterlaufendes Mindestlohns effektiv unterbinden wird."Die Bundesregierung erwägt laut einem Bericht der "SüddeutschenZeitung" Ausnahmen vom Mindestlohn für Flüchtlinge und Zuwanderer,die sich für die Anerkennung ihres ausländischen Berufsabschlusses inDeutschland nachqualifizieren müssen. Dies betreffe all jene, dienoch praktische Kenntnisse in einem Betrieb erwerben müssen, damitihr Abschluss hierzulande als gleichwertig gilt, meldet das Blatt.Die Zeitung beruft sich auf ein gemeinsames Papier des Arbeits-,Finanz- und Bildungsministeriums. Die Zeit der Nachqualifizierung seidemnach wie ein Pflichtpraktikum zu werten und "fällt damit nichtunter die Mindestlohnpflicht".Das Arbeitsministerium spricht laut "SZ" von einem "internenDiskussionspapier" der drei Ministerien. "Rechtsänderungen oderÄnderungen der Verwaltungs- bzw. Kontrollpraxis wären hiermit nichtverbunden", sagte eine Sprecherin. Die Auslegungs- und Praxishinweisekönnten aber "Bestandteil des Informationsangebots derBundesregierung" werden, sobald das Papier fertig abgestimmt sei.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell