NOZ: Wälder in Norddeutschland leiden unter Wassermangel

Osnabrück (ots) - Wälder in Norddeutschland leiden unterWassermangelLandesforsten verzeichnen Schäden wegen TrockenheitOsnabrück. Die anhaltende Trockenheit setzt den Wäldern inNorddeutschland schwer zu. "Wir verzeichnen teilweise enormenwirtschaftlichen Schaden", sagte Nadine Neuburg von den LandesforstenSchleswig-Holstein der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag).Ähnliches berichteten auch die Einrichtungen in Niedersachsen undMecklenburg-Vorpommern.Gerade junge Bäume, die nach den schweren Stürmen der vergangenenJahre angepflanzt worden sind, gingen "aufgrund von Wassermangeleinfach kaputt", so Neuburg. Ihr niedersächsischer Kollege DennisGlanz sagte, der Ahorn zeige zum Teil bereits jetzt seineHerbstfärbung. Statt ins Wachstum fließe die Energie der Pflanzendieses Jahr in den Selbsterhalt. In Mecklenburg-Vorpommern bereitetenbesonders Kiefern und Douglasien Sorgen, sagte Landesforst-SprecherinKaren Helldrich. Für eine Schadensbilanz sei es aber noch zu früh."Uns stehen noch einige Sommerwochen bevor", sagte Nadine Neuburg.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell