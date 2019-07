NOZ: Vorsitzender LAG Freie Wohlfahrtspflege: Digitalisierung nicht ignorieren

Osnabrück (ots) - Vorsitzender LAG Freie Wohlfahrtspflege:Digitalisierung nicht ignorierenCaritasdirektor Loth plädiert stattdessen für aktive Gestaltung -"Großes Potenzial in der häuslichen Pflege"Osnabrück. Franz Loth, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaftder Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen (LAG FW), warnt davor,das Thema Digitalisierung zu ignorieren: "Es wäre das Schlimmste,wenn wir uns dieser Entwicklung verschließen", sagte Loth imInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dennoch ließen zuviele das Thema auf sich zukommen, statt es aktiv zu gestalten. "Dashalten wir für falsch", sagte er. Denn die fortschreitendeDigitalisierung biete in der Pflege Chancen."Großes Potenzial" für digitale Hilfsmittel sieht Loth etwa in derhäuslichen Pflege, hier sei auch bereits vieles auf den Weg gebracht:"Wir haben technische Möglichkeiten der Medikamenteneinnahme, derFlüssigkeitsversorgung, der Überwachung von der ambulantenSozialstation. Auch im Sanitärbereich gibt es schon computergestützteToiletten oder Duschen, wo auch schwerbehinderte Menschen durchleichte Steuerung keine Assistenz mehr brauchen. All das gibt esschon, und dadurch werden wir eine riesige Erleichterung bekommen",sagte Loth. Auch in Pflegeheimen gebe es Einsatzbereiche für neueTechnik, sagte der LAG-Vorsitzende, etwa "wenn Bewohner im Bettumgedreht werden müssen". Weniger vielversprechend seienPflegeroboter, erklärte Loth: "Darin sehen wir nicht so sehr diegroße Zukunft."Um die Chancen der Digitalisierung in der Freien Wohlfahrtspflegesinnvoll zu nutzen, gelte es, die damit verbundenen Herausforderungenanzunehmen, so Loth. Dazu gehöre es, dass Mitarbeiter "sorgfältig anden Geräten geschult werden, auch um Ängste abzubauen". Auch derFührungsstil verändere sich: "Man muss als Arbeitgeber auch bereitsein, diese Veränderung persönlich mitzutragen. Das ist natürlichauch eine Frage von Vertrauen, denn die permanente Kontrolle desMitarbeiters, wie man sie von früher kennt, wird in Zukunft nichtmehr möglich sein", erklärte der LAG-FW-Vorsitzende.Wie auch immer die Digitalisierung in der Pflege voranschreite,eines sei jedoch sicher, betonte Loth: "Was aber nie ersetzt werdenwird und immer menschlich bleiben wird, ist die zwischenmenschlicheZuwendung. Meine These ist: Genau an dieser Stelle werden wir inZukunft mehr Menschen haben."Loth, Diözesan-Caritasdirektor beim Caritasverband für die DiözeseOsnabrück, hat den Vorsitz der Landesarbeitsgemeinschaft der FreienWohlfahrtspflege in Niedersachsen (LAG FW) am 1. Januar 2019übernommen. In der LAG FW zusammengeschlossen sind die sechsniedersächsischen Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege:Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk,der Paritätische Wohlfahrtsverband und die Jüdische Wohlfahrt. Damitrepräsentiert die LAG FW etwa 6000 soziale Einrichtungen,Beratungsstellen und Dienste mit mehr als 230.000 hauptamtlichenBeschäftigten und über 500.000 ehrenamtlichen Helferinnen undHelfern.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell