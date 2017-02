NOZ: Vogelgrippe in Niedersachsen: Tierseuchenkasse zahlt 6,2 Millionen Euro Entschädigung

Osnabrück (ots) - Vogelgrippe in Niedersachsen: Tierseuchenkassezahlt 6,2 Millionen Euro EntschädigungMittlerweile fast 20 Betriebe betroffen - CDU schlägt Fonds fürbetroffene Tierhalter vorOsnabrück. Die Landesregierung in Niedersachsen geht davon aus,dass die Tierseuchenkasse wegen der aktuellen Vogelgrippe-Epidemiemehr als 6,2 Millionen Euro Entschädigung an betroffene Tierhalterzahlen muss. Das teilt das Agrarministerium in einer Antwort auf eineAnfrage der CDU-Landtagsfraktion mit, berichtet die "Neue OsnabrückerZeitung" (Dienstag). Seit Ausbruch der Geflügelpest im November sindallein in der Geflügelhochburg Niedersachsen weit mehr als 400.000Hühner, Enten und vor allem Puten getötet worden. Etwa 20Nutzgeflügelbestände in Niedersachsen sind betroffen, zuletzt amWochenende eine Putenhaltung im Landkreis Cloppenburg.Bislang sind laut Ministerium mehr als 2,7 Millionen Euro fürEntschädigungen, Tötungskosten und Beseitigung sowie Reinigung derStälle gezahlt worden. "Derzeit werden noch Leistungen in Höhe von3,5 Millionen Euro erwartet", ergänzt das Ministerium. Die Anträgelägen noch nicht vor oder seien noch nicht bewilligt.CDU-Landtagsabgeordneter Clemens Große Macke forderte dieLandesregierung im Gespräch mit der "NOZ" auf, ein Nothilfe-Programmfür betroffene Geflügelhalter aufzulegen. Dies müsse sich besondersan kleinere Betriebe richten, auch an diejenigen, die ihre Eier wegender anhaltenden Geflügelpest nicht als Freilandeier verkaufen können.Große Macke nannte als Beispiel eine Art Vogelgrippe-Fonds.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell