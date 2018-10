NOZ: Verfassungsrechtler für Vier-Wochen-Frist bei Regierungsbildung im Bund

Osnabrück (ots) - Verfassungsrechtler für Vier-Wochen-Frist beiRegierungsbildung im BundBattis: Bayern zeigt, wie es geht - Appell an den Bundestag -"Einführung prüfen"Osnabrück. Der Verfassungsrechtler Ulrich Battis hat sich für eineVier-Wochen-Frist bei der Regierungsbildung auch im Bundausgesprochen. "Das Beispiel Bayern zeigt, dass es möglich ist",sagte Battis der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Bundestag solle dieEinführung einer solchen Regel prüfen. Erforderlich sei dafür eineGrundgesetzänderung, die das Parlament mit einerZwei-Drittel-Mehrheit beschließen müsste. "Ob sich die Parteienallerdings mehrheitlich auf eine solche Regelung einlassen, istfraglich", sagte Battis. Die Bildung einer Regierung sei eine äußerstkomplexe Aufgabe.Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, MichaelGrosse-Brömer (CDU), hatte zuvor eine Debatte über eine zeitlicheBegrenzung für Koalitionsverhandlungen auch im Bund befürwortet. Eshabe die Menschen irritiert, "warum man wochenlang überunterschiedliche Variationen streiten muss", sagte er mit Blick aufdie später geplatzten langen Sondierungen und Koalitionsverhandlungenüber ein Jamaika-Bündnis nach der Bundestagswahl. Er habe "vielSympathie für eine vorgegebene zeitliche Befristung". Ob das aufBundesebene so schnell gehe wie in Bayern, wo der Ministerpräsidentnach vier Wochen gewählt werden muss, bezweifelte aber auchGrosse-Brömer. Im Bund seien solche Verhandlungen komplizierter.Beispielsweise verging zwischen der Bundestagswahl im September 2017und der Regierungsbildung im März 2018 rund ein halbes Jahr.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell