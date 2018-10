NOZ: Verfahren gegen Deutschland wegen Tierversuchen: Mängelliste der EU deutlich länger als bekannt

Osnabrück (ots) - Verfahren wegen Tierversuchen: Mängelliste derEU deutlich länger als bekanntKommission kritisiert deutsche Umsetzung - Grüne undTierschutzbund fordern AusstiegOsnabrück. Deutschland verstößt weit umfänglicher gegenEU-Regelungen zu Tierversuchen als bisher bekannt. Wie die "NeueOsnabrücker Zeitung" berichtet, kritisiert die EU-Kommission dieUmsetzung von mehr als 20 Artikeln sowie mehreren Anhängen einerentsprechenden EU-Richtlinie in deutsches Recht. Im Juli hatteBrüssel deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen dieBundesrepublik eingeleitet. Laut "NOZ" arbeitet dasBundeslandwirtschaftsministerium derzeit an einer Stellungnahme, hataber Fristverlängerung beantragt.Die Kommission hatte der Bundesregierung zuvor einen mehrseitigenMängelkatalog übermittelt. Darin kritisiert Brüssel die eingeforderteSachkunde der Versuchsteilnehmer oder die mögliche Abwesenheit vonTierärzten bei Versuchen. Gar nicht umgesetzt sieht die Kommissionbeispielsweise Vorgaben zur Züchtung von Affen: Versuchs-Primatensollen möglichst Nachkommen von Tieren sein, die bereits inGefangenschaft leben. Der Anspruch sei im deutschen Recht nichtformuliert, so die Kommission. Deutlich fällt auch die Kritik an denrechtlichen Grundlagen für Kontrollen von Tierversuchen inDeutschland hinsichtlich Häufigkeit und Risikoorientierung aus.Renate Künast, tierschutzpolitische Sprecherin der Grünen imBundestag, sagte, es sei eine Schande, wie in Deutschland mitVersuchstieren umgegangen werde. "Die Große Koalition ist derAlptraum aller Tiere", so Künast. Sie forderteBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) auf, denAusstieg aus Tierversuchen voranzutreiben. Dafür sprach sich auchThomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, aus: "Wirfordern die Bundesregierung auf, die kritisierten Mängel umgehend zubeheben. Zusätzlich muss eine konkrete Strategie zum Ausstieg ausTierversuchen her." Das Vertragsverletzungsverfahren der EUbezeichnete er als "Armutszeugnis für Deutschland". Nach Zahlen derBundesregierung wurden 2016 insgesamt etwa 2,8 Millionen Tiere fürVersuche benutzt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell