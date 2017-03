NOZ: Verdacht auf Tierschutzverstöße im Schlachthof: Ermittlungen eingestellt

Osnabrück (ots) - Verdacht auf Tierschutzverstöße im Schlachthof:Ermittlungen eingestelltKeine Anklage gegen Betrieb aus dem Landkreis EmslandOsnabrück. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat die Ermittlungengegen einen Sauen-Schlachthof im Landkreis Emsland wegen möglicherTierschutzverstöße eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher derAnklagebehörde der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Gegen dasUnternehmen bestand der Verdacht, Tiere vor dem Schlachtprozessunzureichend betäubt zu haben. Laut Staatsanwaltschaft konnte eineingeholtes Gutachten "die für eine Verurteilung erforderlicheFeststellung, dass solche Geschehnisse mit an Sicherheit grenzenderWahrscheinlichkeit stattgefunden haben, nicht treffen".Hinweise einer Mitarbeiterin der Veterinärbehörde beim LandkreisEmsland hatten die Ermittlungen ausgelöst. Auch der Landkreisverzichtet auf weitere Schritte wie beispielsweise einOrdnungswidrigkeitsverfahren. Eine Sprecherin sagte der "NOZ": "Ausden Akten ergaben sich keine beweisbaren Tatbestände."Das Unternehmen - nach eigenem Bekunden einer der größtenSauenschlachter in Deutschland - zeigte sich erleichtert. DieVorwürfe seien frei erfunden gewesen. Man sei "einer der führendenBetriebe in Deutschland hinsichtlich Hygiene und vor allem bei derUmsetzung von tierschutzrechtlichen Standards", zitiert die "NOZ" auseiner Stellungnahme.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell