NOZ: Verbraucherzentralen zu Patientenberatung: Krankenkassen nicht mehr über Träger entscheiden lassen

Osnabrück (ots) - Verbraucherzentralen zu Patientenberatung:Krankenkassen nicht mehr über Träger entscheiden lassenSorge um Neutralität der Beratung - Vzbv-Chef Müller: Bedenkensauber klärenOsnabrück. In der Auseinandersetzung über die Neutralität derUnabhängigen Patientenberatung (UPD) hat der VerbraucherzentraleBundesverband (Vzbv) eine Neuordnung des Vergabeverfahrens gefordert.Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Vzbv-Chef KlausMüller: "Um in Zukunft Neutralität zu gewährleisten, sollte dieUnabhängige Patientenberatung nicht mehr wie bisher durch denSpitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) vergeben werden,sondern durch das Bundesgesundheitsministerium oder dasBundesversicherungsamt."Der Hintergrund: Wegen des jüngsten Verkaufs der einzigenBeratungsstelle für Patienten mit gesetzlichem Auftrag an dasgewinnorientierte Unternehmen Careforce, stellen Patientenschützerund Oppositionspolitiker die Unabhängigkeit und Qualität der Beratungin Frage. Müller fordert, die Bedenken ernst zu nehmen und sauber zuklären. "Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten von derUnabhängigen Patientenberatung das, was der Name verspricht:unabhängige Informationen und Beratung", betonte er.Verbunden mit dem Betrieb der UPD sind Fördergelder aus dem Topfder gesetzlichen Krankenkassen in Höhe von jährlich neun MillionenEuro.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell