NOZ: Verbraucherschützer warnen vor geringerer Entschädigung von Bahnkunden bei höherer Gewalt

Osnabrück (ots) - Verbraucherschützer warnen vor geringererEntschädigung von Bahnkunden bei höherer Gewaltvzbv-Vorstand Müller: "Hintertür für Bahnunternehmen erhöhtWahrscheinlichkeit juristischer Auseinandersetzungen"Osnabrück. Pläne der EU, Entschädigungsansprüche von Bahnreisendenin der Gemeinschaft künftig einzuschränken, stoßen beiVerbraucherschützern auf strikte Ablehnung. "Statt die Rechte derReisenden zu schützen, arbeiten einige der EU-Mitgliedstaaten daran,die Bahngastrechte zu beschneiden. Das ist fatal", sagte KlausMüller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), der"Neuen Osnabrücker Zeitung". Damit verpassten sie "die Chance, denAlltag der Menschen zu verbessern". Anlass für die Kritik sind dieBeratungen der EU-Verkehrsminister an diesem Donnerstag über dieEinführung einer Klausel über höhere Gewalt zur Entlastung vonBahnunternehmen."Jede Hintertür, durch die Bahnunternehmen Entschädigungen fürVerbraucherinnen und Verbraucher umgehen können, mindert dieAttraktivität des Verkehrsmittels Bahn und erhöht dieWahrscheinlichkeit juristischer Auseinandersetzungen", betonteMüller. Er forderte in der "NOZ": Die Bundesregierung muss sichentschieden dafür einsetzen, dass die Bahngastrechte gestärktwerden."Hintergrund der Beratungen zu den Fahrgastrechten im Bahnverkehrist ein Vorschlag der EU-Kommission aus dem Jahr 2017. Damals hattedie Brüsseler Behörde einheitliche Regeln für den Bahnverkehr in derEU vorgeschlagen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell