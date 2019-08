NOZ: Verbraucherschützer stellen sich im Streit über Tierwohllabel hinter Klöckner

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Finanztrends Video zu Klöckner



mehr >

Osnabrück (ots) - vzbv-Chef Müller: Länder und Industrie dürfenersten Schritt nicht länger verzögern - "Freiwilliges Label mussjetzt kommen"Osnabrück. Die Verbraucherschützer haben sich im Streit über einTierwohllabel hinter den Plan von Landwirtschaftsministerin JuliaKlöckner (CDU) für ein freiwilliges Siegel gestellt. "Deutschlandsollte jetzt mit einem freiwilligen Label starten, statt durchEndlosdiskussionen den Status quo zu zementieren. In einem erstenSchritt muss jetzt das freiwillige Tierwohllabel kommen!", sagteKlaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale-Bundesverbandes(vzbv), im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Länder undIndustrie dürfen den ersten Schritt nicht weiter verzögern. Wer jetztauf einem sofort verpflichtenden Label beharrt, wird sich verheben."Klöckner hat einen Gesetzentwurf für ein Tierwohllabelausgearbeitet. Wegen des Widerstandes der Industrie und von Ländernwie Niedersachsen, die ein verpflichtendes Label fordern, liegt derEntwurf auf Eis."Sehr viele Verbraucher wollen endlich wissen, wie es dem Tier vordem Schlachten ergangen ist, und warten seit Jahren auf eintransparentes, staatliches Siegel", sagte Müller. "Jetzt gibt es dieMöglichkeit, und die darf die Bundesregierung nicht verstreichenlassen."Wenn es ein vertrauenswürdiges staatliches Label gebe und Handelund Landwirte Fleisch mit höheren Tierwohlstandards anbieten, "wirdein relevanter Teil der Bevölkerung dafür auch mehr bezahlen. Davonbin ich überzeugt", sagte Müller, mahnte zugleich aber weitereSchritte an: "Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in einemJahr sollte der Weg zu einer EU-weiten Kennzeichnungspflicht geebnetwerden. Überdies muss sich Julia Klöckner viel stärker dafüreinsetzen, dass Europas Bauern gefördert werden, wenn sie für mehrTierwohl sorgen. Das, was die Ministerin in Berlin erzählt, muss siein Brüssel umsetzen."+++Verbraucherschützer warnen vor zu teuren Klimaschutzmaßnahmenvzbv-Chef Müller: Regierung zu sehr auf Verteuerung von CO2fixiert - "Soziale Komponente für ländlichen Raum" gefordertOsnabrück. Deutschlands Verbraucherschützer haben vor zu teurenKlimaschutzmaßnahmen gewarnt. "Die Regierung ist zu sehr auf dieFrage fixiert, ob der CO2-Verbrauch durch den Emissionshandel oderdurch eine Steuer verteuert werden soll", sagte Klaus Müller,Vorstand des Verbraucherzentrale-Bundesverbandes (vzbv), im Interviewmit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Die Frage, wie die Einnahmen andie Verbraucher zurückgegeben werden können, ist völligunterbelichtet. Das lässt Böses erahnen", beklagte der vzbv-Vorstand."Bundesfinanzminister Olaf Scholz muss die Sorge entkräften, erwolle einen Teil der CO2-Einnahmen für den Haushalt abzwacken. EinCO2-Preis ist notwendig. Aber breite Akzeptanz wird er nur finden,wenn sich der Staat nicht bedient", erklärte Müller. Notwendig seiüberdies "eine soziale Komponente für den ländlichen Raum", so Müllerweiter. "Die Menschen dort dürfen nicht dafür bestraft werden, dasskaum Busse und Bahnen fahren und sie aufs Auto angewiesen sind."+++Verbraucherschützer: Sparzinsen von Banken rechtswidrigvzbv-Chef Müller fordert "Warnsignal" von der Politik - "Scholzmuss nicht tatenlos zusehen"Osnabrück. Deutschlands Verbraucherschützer haben dieBundesregierung aufgerufen, gegen Sparzinsen von Geldinstitutenvorzugehen. "Dass Banken und Sparkassen Strafzinsen verlangen, ist -wenn es um bestehende Sparverträge geht - aus unserer Sichtrechtswidrig", sagte Klaus Müller, Vorstand desVerbraucherzentrale-Bundesverbandes (vzbv), im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung". "Die Politik muss gerade Sparkassen undGenossenschaftsbanken, die eine besondere Kundenverantwortung haben,ein deutliches Warnsignal senden. Ihnen kommt bei der Förderung desSparens eine besondere Rolle zu", erklärte Müller.Verärgert zeigte sich der Verbraucherschützer über denFinanzminister. "Tatenlos zusehen muss Finanzminister Olaf Scholznicht. Das Mindeste, was er tun könnte, ist es, für einefunktionierende Kontowechselmöglichkeit zu sorgen und einunabhängiges Vergleichsportal einzurichten", sagte er. Nicht alleBanken und Sparkassen würden ihre Kunden bestrafen, kommerzielleVergleichsportale gäben darüber aber nicht wirklich optimaleAuskunft. "Die EU fordert von allen Mitgliedstaaten unabhängige undkostenlose Vergleichsportale. Die Bundesregierung hat das seit nunfast einem Jahr verschlafen und muss endlich aufwachen. MehrTransparenz für Sparer zu schaffen sollte ganz oben auf der Agendastehen".+++Verbraucherschützer erwarten Vergleich bei Massenprozess gegen VWvzbv-Chef Müller: Zuversichtlich, dass wir recht bekommenOsnabrück. Deutschlands Verbraucherschützer erwarten beimMassenprozess gegen VW wegen des Abgasskandals, der in sechs Wochenbeginnt, einen Vergleich mit dem Autokonzern. "Wir sindzuversichtlich, dass wir recht bekommen werden. In ganz vielenEinzelklagen hat VW einen Vergleich angeboten. Der Konzern weiß, dasser durch den Abgasskandal massiv Vertrauen zerstört und Rückhalt inder Politik verloren hat", sagte Klaus Müller, Vorstand desVerbraucherzentrale-Bundesverbandes (vzbv), im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung".Prozessauftakt ist am 30. September, bis dahin könnten sichVW-Kunden noch anschließen, so Müller. "Es wird das größteSammelverfahren, dass es in Europa je gegeben hat. "Dass einigeAnwälte jetzt behaupten, das Oberlandesgericht habe unsere Klage inZweifel gezogen, ist irreführend und ärgerlich", kritisierte dervzbv-Chef.+++tobPressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell