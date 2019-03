NOZ: Verbraucherschützer halten Spahns Gesetz zur ärztlichen Versorgung für unzureichend

Finanztrends Video zu



Osnabrück (ots) - Verbraucherschützer halten Spahns Gesetz zurärztlichen Versorgung für unzureichendvzbv-Chef Müller: Kernproblem Landarzt-Mangel bleibt -"Gesamtkonzept zur patientenorientierten Versorgung fehlt"Osnabrück. Verbraucherschützer haben das Gesetz zur Verbesserungder ärztlichen Versorgung (TSVG), das am heutigen Donnerstag vomBundestag verabschiedet werden soll, als unzureichend kritisiert. Essei zwar gut, dass das Angebot der Terminservicestellen ausgebautwerde, sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv),Klaus Müller, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). "DasKernproblem bleibt jedoch: In ländlichen Regionen und ärmerenStadtteilen fehlen Ärzte", erklärte Müller und forderte: "Hier mussviel stärker als bisher steuernd eingegriffen werden, damit Ärztedort praktizieren, wo sie gebraucht werden."Lange Wartezeiten auf einen Arzttermin seien für Patienten "eingroßes Problem", betonte der Verbandschef. Das TSVG bringe zwar eineVielzahl von Neuerungen für Versicherte und Patienten. Aber: "Überzahlreiche Einzelmaßnahmen geht das Gesetz nun nicht hinaus",bemängelte Müller. "Ein nachvollziehbares Gesamtkonzept für einepatientenorientierte und zukunftsfeste Gesundheitsversorgung fehlt."Der vzbv-Vorstand warf Spahn überdies ein übereiltes Vorgehen vor.Um der komplexen Aufgabe gerecht zu werden, "hätte man sich eineAuseinandersetzung in einzelnen Gesetzgebungsverfahren gewünscht -kein Vorgehen im Hauruckverfahren", sagte Müller der "NOZ".