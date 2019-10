NOZ: Verbraucherschützer fordern verbindliche Mindestkriterien für regionale Produkte

Osnabrück (ots) - Verbraucherschützer fordern verbindlicheMindestkriterien für regionale ProdukteVorstand Müller: Bund muss die Voraussetzungen schaffen - Handel:Es gibt keine einfache Schablone für die Beschreibung regionalerProdukteOsnabrück. Wann darf sich ein Produkt regional nennen? KlausMüller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesvorstands (vzbv),kritisierte gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" den "großenWildwuchs bei der Werbung mit Regionalität". "Das verwirrt denVerbraucher", so Müller. Regionalität sei ein Versprechen, das klareErwartungen beim Verbraucher wecke. "Die Produkte müssen diesesVersprechen einlösen. Nur wo Region drin ist, darf auch Regiondraufstehen. Wer mit Regionalität wirbt, muss verbindlicheMindestkriterien einhalten. Die Bundesregierung muss dieentsprechenden Voraussetzungen schaffen", forderte er.Eine einfache Schablone für die Beschreibung regionaler Produktegibt es für Franz-Martin Rausch, Hauptgeschäftsführer desBundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), allerdingsnicht: "Regionalität hat viele Gesichter. Sie kann sich inpolitisch-administrativen Grenzen widerspiegeln, das wäre dasBundesland oder der Landkreis. Aber auch Naturräume wie dieLüneburger Heide oder Kulturlandschaften wie das Alte Land werden alsRegion wahrgenommen", so Rausch gegenüber der "NOZ".Er verweist auf eine Kennzeichnung, die es im Handel bereits gibt."Ein guter Ansatz, die regionale Vielfalt Deutschlands zu erfassen,ist das Regionalfenster. Es zeigt, wo die Tomate gewachsen ist, wodas Schwein gehalten und wo es zu Wurst verarbeitet wurde, und esgibt an, wie hoch der Anteil regionaler Rohstoffe am Gesamtproduktist."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell