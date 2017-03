NOZ: VDMA Landtechnik fordert besseren Datenschutz für Landwirtschaft

Osnabrück (ots) - VDMA Landtechnik fordert besseren Datenschutzfür LandwirtschaftDreyer: Es darf weder Datenmissbrauch noch Monopole oder Oligopoleüber Daten gebenOsnabrück. Der Branchenverband VDMA Landtechnik fordert wirksameVorkehrungen zum Datenschutz in der vernetzten Landwirtschaft. ZumAbschluss der Computermesse CeBIT in Hannover sagte derVerbandsvorsitzende, Christian Dreyer, der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Freitag): "In der digital gesteuertenPräzisionslandwirtschaft muss sichergestellt werden, dass derLandwirt die Hoheit über seine Daten behalten kann. Es darf wederDatenmissbrauch noch Monopole oder Oligopole über Daten geben."Landwirte dürften nicht in Abhängigkeit von einzelnen Anbieternaus dem Agrar- oder anderen Sektoren geraten. Dreyer sprach sich füroffene Datenschnittstellen aus, die es Landwirten ermöglichten,Technik und Produkte unterschiedlicher Hersteller zu kombinieren.Zugleich sieht der VDMA-Landtechnik-Chef im sogenannten "SmartFarming" große Chancen für die Agrarwirtschaft: "Die Landtechnik kannLandwirten damit ermöglichen, Kosten zu senken und die Anforderungendes Gesetzgebers und des Verbrauchers zu erfüllen." Dreyer zufolgewollen Lebensmitteleinzelhändler ihren Kunden zunehmend Informationenüber die Herkunft und Anbauverhältnisse von verarbeiten Ackerfrüchtenanbieten. Dies setze voraus, dass Lieferketten zum einzelnen Landwirtrückverfolgbar seien. In Zeiten niedriger Erzeugerpreise hättenLandwirte mit solchen Daten Wettbewerbsvorteile gegenüberMassenanbietern landwirtschaftlicher Produkte.Der VDMA Landtechnik ist eine Sparte des Verbands DeutscherMaschinen- und Anlagenbau.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell