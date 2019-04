NOZ: Uwe Kockisch: Diesem Mann verdanke ich meine Karriere

Osnabrück (ots) - Uwe Kockisch: Diesem Mann verdanke ich meineKarriereDirektor einer DDR-Schauspielschule bürgte trotz einer Haftstrafewegen Republikflucht für ihn - Anfänge als Nachtpförtner undHilfsgarderobier im Stadttheater CottbusOsnabrück. Schauspieler Uwe Kockisch (75) verdankt einem früherenDirektor der Schauspielschule Berlin, der späteren Hochschule ErnstBusch, seine Karriere. Nach einem Vorsprechen habe die Prüferinzunächst den Raum verlassen, berichtete Kockisch der "NeuenOsnabrücker Zeitung": "Sie kam wieder rein mit einem Mann, der - wiesich nachher rausstellte - der Direktor der Schauspielschule war. Ichmusste noch mal vorsprechen und dann draußen warten. Es dauerte unddauerte - bis der Direktor wieder rauskam, mich reinholte und fragte:Willst du ins erste oder ins zweite Studienjahr?"Hintergrund dieser Frage sei eine Haftstrafe wegen Republikfluchtgewesen, sagte Kockisch weiter: "Ich hätte nach meiner Vorstrafewegen der Fluchtgeschichte gar nicht immatrikuliert werden dürfen.Der Direktor wusste davon und wollte die Immatrikulation umgehen,indem er mich gleich ins zweite Jahr nimmt. Viele Jahre später habeich dann erfahren, dass er sogar für mich gebürgt hat. Ich bin dannmit einer Flasche Cognac zu ihm gefahren, wir haben in seinemSekretariat die Nacht durchgetrunken, er hat mir sein Leben erzähltund ich ihm meins."Angefangen habe alles am Theater in Cottbus, sagte Kockisch: "Dawar ich als Schüler Statist. Später dann, als ich nach meinerGefängnisstrafe wegen versuchter Republikflucht auf Arbeitssuche war- es gab in der DDR ja eine Arbeitspflicht -, bin ich zum Theater,habe den Verwaltungschef angesprochen und ihm alles erzählt ausmeiner nicht gerade staatsfreundlichen Vergangenheit. Er hat mirzugehört, dann aber gesagt, er habe auch nichts, man suche lediglicheinen Nachtpförtner. Aber das reichte mir ja." Er habe dann alsNachtpförtner und Aushilfsgarderobier gearbeitet.In dieser Zeit habe er begonnen, sich für die Schauspielerei zubegeistern, berichtete der 75-Jährige: "Wenn ich den Nachtdienst alsPförtner hinter mir hatte, bin ich in den zweiten Rang - so, dassmich niemand von unten sehen konnte. Durch die Stühle hindurch habeich dann den Schauspielern bei der Probe zugesehen - das fand ichspannend. Aber auf die Idee zu kommen, so etwas selbst zu machen,wäre für mich größenwahnsinnig gewesen."Kockisch ist am kommenden Montag (20.15 Uhr) im ZDF-Drama "So weitdas Meer" und am Donnerstag im Ersten als Commissario Brunetti in der25. Donna Leon-Verfilmung "Ewige Jugend" zu sehen. Obwohl er bereits75 und Donna Leon 76 sei, denke man nicht ans Aufhören, sagteKockisch: "Ein Ende ist nicht in Sicht".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell