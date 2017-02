NOZ: Unterhalt von Ems, Weser und Elbe kostet Steuerzahler mehr als eine Milliarde Euro

Osnabrück (ots) - Unterhalt von Ems, Weser und Elbe kosteteSteuerzahler seit 2000 mehr als eine Milliarde EuroBund investiert im Jahr mehr als 100 Millionen Euro innorddeutsche Wasserstraßen - Morgen Urteil zur ElbvertiefungOsnabrück. Der Bund hat in den Unterhalt der drei großennorddeutschen Wasserstraßen Ems, Weser und Elbe seit dem Jahr 2000insgesamt 1,5 Milliarden Euro investiert. Das berichtet die "NeueOsnabrücker Zeitung" (Donnerstag) unter Berufung auf Angaben desBundesverkehrsministeriums. Am teuersten waren demnach dieBaggerarbeiten in der Unterelbe mit 634 Millionen Euro, bei denen 210Millionen Kubikmeter Schlamm abgetragen wurden. Am Donnerstag willdas Bundesverwaltungsgericht über eine weitere Elbvertiefung zwischenHamburger Hafen und Nordsee entscheiden. Die Kosten sollen sich auf600 Millionen Euro belaufen.Die Unterhaltungskosten für die Ems zwischen Papenburg und Nordseebezifferte das Ministerium auf 541 Millionen. Bei der Weser sind seitdem Jahr 2000 insgesamt 325 Millionen Euro ausgegeben worden.Die Ausgaben für die Baggerarbeiten in den drei Flüssen sind inden vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und liegenzusammengerechnet seit dem Jahr 2008 konstant über 100 MillionenEuro. Für 2017 plant das Bundesverkehrsministerium mit Gesamtausgabenvon 112 Millionen Euro, wobei 50 Millionen Euro auf die Elbe, 37Millionen Euro auf die Ems und 25 Millionen Euro auf die Weserentfallen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell