Osnabrück (ots) - Unionsfraktionsvize zu Nato-Ausgaben: "Trump hatja nicht Unrecht"Wadepuhl: 1,5 Prozent Verteidigungsausgaben vonWirtschaftsleistung bis 2021 sind machbarOsnabrück. Im Streit um die Nato-Verteidigungsausgaben hat JohannWadepuhl, stellvertretender Vorsitzender derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Verständnis für die Kritik vonUS-Präsident Donald Trump gezeigt. "In der Sache hat Trump ja nichtUnrecht. Wir haben nun mal vereinbart, dass alle Nato-Staaten ihreVerteidigungsausgaben bis 2024 in Richtung zwei Prozent ihrerWirtschaftsleistung erhöhen", sagte er vor Beginn des Nato-Gipfels amMittwoch (11.7.) im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Dienstag). "Das finden wir vielleicht haushaltspolitisch nichtangenehm. Aber es ist richtig. Deutschland muss liefern - und auchmehr als bisher zugesagt", sagte er.In Deutschland liegt die Quote derzeit bei 1,24 Prozent, dieBundesregierung stellt bis zum Stichtag 1,5 Prozent in Aussicht. "Wirsollten ehrgeiziger sein", sagte Wadepuhl, der in der Fraktion fürAuswärtiges, Verteidigung sowie Außen- und Sicherheitspolitikzuständig ist. Es sei "machbar", die 1,5 Prozent schon bis Endedieser Wahlperiode 2021 zu erreichen. "Das würde zeigen, dass wir dasZwei-Prozent-Ziel ernst nehmen. Im Kalten Krieg lagen wir zeitweisebei über drei Prozent", erklärte der stellvertretendeFraktionsvorsitzende.Sorge, Trump könne den Nato-Gipfel ähnlich wie das G7-Treffenplatzen lassen, hat Wadepuhl nicht. "Wir haben eineVertragsgrundlage, viele politische Vereinbarungen und eine ständigeZusammenarbeit. Deswegen kann ein einzelnes Treffen die Nato nichterschüttern", sagte er der "NOZ".