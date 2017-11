NOZ: Unionsfraktion fordert Glyphosat-Verbot für Privathaushalte

Osnabrück (ots) - Unionsfraktion fordert Glyphosat-Verbot fürPrivathaushalteAgrarexpertin Connemann: Zulassungs-Entscheidung in der SacherichtigOsnabrück. Nach der Zulassungsverlängerung des UnkrautvernichtersGlyphosat auf europäischer Ebene will die Unionsfraktion im Bundestagdie Verwendung in Deutschland auf die Landwirtschaft begrenzen.Vize-Fraktionsvorsitzende und Agrarexpertin Gitta Connemann sagte der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch): "Wir fordern ein Verbot desEinsatzes von Glyphosat in Privathaushalten."Die CDU-Bundestagsabgeordnete äußerte sich nicht direkt zumAbstimmungsverhalten von Bundeslandwirtschaftsminister ChristianSchmidt (CSU) betonte aber: "Die Entscheidung der Mehrheit derMitgliedsstaaten war in der Sache richtig." Die erneute Zulassung seimit Auflagen verbunden, von denen die Umwelt profitiere. Ohne dieEntscheidung der Mitgliedsstaaten hätte die EU-Kommission vermutlicheine Verlängerung ohne Einschränkungen durchgewunken.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell