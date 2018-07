Osnabrück (ots) - Unions-Innenexperte wirft Pistorius"schwerwiegende Schlamperei" vorMiddelberg: Schnelle Weitergabe von Bamf-Akten hätteManipulationen gestopptOsnabrück. Der innenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg, hat demniedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD) beim Umgang mitInformationen zur Bamf-Affäre "schwerwiegende Schlamperei"vorgeworfen. "Pistorius ist schnell zur Hand mit Kritik an anderen.Er sollte sich künftig selbst kritisch prüfen, bevor er andereanklagt", sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Dienstag). Fakt sei, dass der Landesminister, unmittelbar an ihngerichtet, ein ganzes Paket mit brisanten Informationen zuUnregelmäßigkeiten bei der Bremer Bamf-Filiale nicht angemessenweitergegeben habe. Auch habe Pistorius selbst dann nicht reagiert,als ihn die frühere SPD-Abgeordnete Michaela Engelmeier ausdrücklichmündlich auf mögliche Missstände in der Hansestadt angesprochen habe.Wenn der SPD-Politiker gleichzeitig aber Bundesinnenminister HorstSeehofer (CSU) wie auch die frühere Leiterin des Bamf, Jutta Cordt,wegen Nicht-Weitergabe von Informationen attackiere, sei das"scheinheilig".Middelberg unterstrich aber: "Der Vorwurf der Vertuschung gegenInnenminister Pistorius ist abwegig." Der Christdemokrat fordertedas Niedersächsische Innenministerium auf, "jetzt lückenlosdarzulegen, über welche Informationen zum Bamf in Bremen es zuwelchem Zeitpunkt verfügte und wie es damit umging". Es gehe "nichtum eine Kleinigkeit", unterstrich der Unions-Innenexperte. Durchzügige Weitergabe von Warnungen hätten die Bremer Manipulationenfrüher gestoppt werden können.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell