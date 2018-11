NOZ: Unions-Innenexperte Middelberg: UN-Migrationspakt dient deutschem Interesse

Osnabrück (ots) - Unions-Innenexperte Middelberg:UN-Migrationspakt dient deutschem Interesse"Koordiniertes Grenzmanagement und Kampf gegen Menschenhandel vonhohem Wert" - Linke kritisiert Angstkampagnen und sagt SpahnScheitern vorausOsnabrück. Der innenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg, hat klar für denUN-Migrationspakt Stellung bezogen. "Migration ist eininternationales Phänomen, das wir nur mit internationalerZusammenarbeit in den Griff bekommen können", sagte Middelberg der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Insofern diene das Vertragswerk"auch dem deutschen Interesse". Gerade für Deutschland als Ziellandillegaler Zuwanderung seien weltweit geltende Mindeststandards fürMigration und Migranten sehr wichtig, betonte Middelberg, der auchChef der CDU-Landesgruppe Niedersachsen in der Bundestagsfraktionist. Nach seinen Worten bezweckt der Pakt ein koordiniertesGrenzmanagement, richtet sich gegen Menschenhandel oderSchleuserkriminalität und verlangt auch die sichere Rückkehr vonMigranten in ihre Heimatländer. Für Deutschland sei von hohem Wert,wenn die Herkunfts- und Durchgangsländer der Migranten auf dieseZiele hinarbeiten und damit in Zukunft auch mehr Herkunftsstaatenihre hierzulande als Asylbewerber abgelehnten Staatsbürger auchtatsächlich zurücknehmen.Auch die Linke begrüßte den Migrationspakt. Jan Korte,Parlamentarischer Geschäftsführer seiner Partei im Bundestag, sagteder NOZ: "Für die Angstkampagne der AfD, die - mal wieder - in dieUnion überschwappt, gibt es keine Grundlage - schon alleine, weil derPakt rechtlich nicht bindend ist, was wir uns in einigen Punktengewünscht hätten. Aber er ist ein wichtiger Schritt in die richtigeRichtung."Mit Blick auf Gesundheitsminister Jens Spahn und den scheidendenCSU-Vorsitzenden Horst Seehofer betonte Korte: "Kaum ist der eine maleine Woche ruhig, kommt bei der Union der nächste, der meint, mitAngstkampagnen punkten zu können. Spahn wird damit in der CDU genausoscheitern wie Seehofer in Bayern." Spahn hatte zuvor vorgeschlagen,auf dem CDU-Parteitag im Dezember über den Migrationspakt abstimmenzu lassen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell