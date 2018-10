Osnabrück (ots) - Unions-Fraktionschef will "Arbeitsmigration vonA bis Z steuern"Brinkhaus : Es dürfen keine Menschen ins Land, die uns nichtweiterhelfenOsnabrück. Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus will die"Arbeitsmigration von A bis Z" steuern. Es dürften "keine Menschenins Land gelassen werden, die uns nicht nachhaltig weiterhelfen",sagte Brinkhaus im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dasneue Einwanderungsgesetz sei ein Beitrag, den Fachkräftemangel zubeheben. Darauf werde die Unions-Bundestagsfraktion imGesetzgebungsverfahren "streng achten", kündigte Brinkhaus an. "Wirwerden nicht blauäugig sein", hob er hervor. Das Gesetz solle nachfünf Jahren automatisch auslaufen. Das sei der Unions-Fraktion "ganzwichtig", meinte deren Vorsitzender. CDU und CSU wollten "intensivüberprüfen, ob die Regelungen nicht dazu missbraucht werden, um un-oder geringqualifizierte Migranten unter Umgehung des Asylrechts insLand zu holen". Brinkhaus wies darauf hin, dass schon jetzt eingeduldeter Ausländer einen gefestigten Aufenthaltsstatus inDeutschland erlangen könne. Er plädierte dafür, an diesem Punkt "dieKriterien klarer zu fassen". Es dürfe weiterhin keinen Automatismusgeben, dass ein geduldeter Ausländer nach einer gewissen Zeit immereinen festen Bleibestatus bekommt. "Alles andere wäre eine Einladungzu illegaler Migration", warnte der CDU-Politiker.________________________________________________________________Unions-Fraktionschef fordert seine Partei zu "harter Arbeit" aufBrinkhaus ruft Junge Union zur "Einmischung" auf - "Wir können vonden Jüngeren einiges lernen"Osnabrück. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion , RalphBrinkhaus, hat vor dem Deutschlandtag der Jungen Union denParteinachwuchs aufgefordert, sich "einzumischen". Speziell beim"Zukunftsthema" Digitalisierung könne die Union "von den Jüngereneiniges lernen", sagte Brinkhaus im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Brinkhaus rief die Union insgesamt zurKonzentration auf Sachfragen auf. "Wir müssen hart arbeiten",erklärte er. Das sei ein "ganz einfaches" Mittel, um das gegenwärtigeUmfragetief zu überwinden. "Die Menschen müssen sehen: Die Koalitionhandelt und nimmt sich der alltäglichen Probleme an", betonteBrinkhaus. Es müssten möglichst schnell die Gesetze zur Verbesserungder Pflege, zur Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum und zurStabilisierung der Renten verabschiedet werden.Brinkhaus kündigte zudem Gespräche mit der SPD an zur Ausweitungder Verteidigungsausgaben. "Weitere freie Mittel müssen vor allem indie Modernisierung der Bundeswehr fließen, auch wenn die SPD hierzögert", sagte der Haushalts-und Finanzexperte. Angesichts vollerKassen halte er ferner eine stärkere Entlastung der Bürger fürnotwendig.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell