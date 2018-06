NOZ: Union zweifelt am Erfolg des USA-Nordkorea-Gipfels

Osnabrück (ots) - Union zweifelt am Erfolg desUSA-Nordkorea-GipfelsCDU-Außenexperte Hardt: Endgültige und vollständige atomareAbrüstung Nordkoreas fraglich - "Trump nach G7-Eklat unterErfolgsdruck"Osnabrück. Die Union zweifelt am Erfolg des bevorstehendenUSA-Nordkorea-Gipfels. Im Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Montag) sagte der außenpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt: "Aufgrund vergangenerErfahrung bin ich skeptisch, dass der nordkoreanische Diktator dievon uns als Westen verlangte vollständig überprüfbare undunumkehrbare Aufgabe des Nuklearprogramms als Bedingung für eineNormalisierung der Beziehungen akzeptieren wird". Es bleibe zuhoffen, dass Kim die Gipfel-Bühne "nicht missbrauchen wird, um seineVerhandlungsposition vermeintlich zu verbessern".CDU-Außenexperte Hardt sagte weiter: "Nach dem Eklat beimG7-Gipfel steht US-Präsident Trump beim Treffen mit Kim Jong Un unterErfolgsdruck. Er setzt hohes politisches Kapital ein und wird einErgebnis liefern müssen." Vor diesem Hintergrund sei es umsowichtiger, "dass sich die G7-Staaten in Kanada auf eine gemeinsameLinie in der Nordkoreapolitik geeinigt haben", betonte Hardt: "DieseGeschlossenheit war ein wichtiger Erfolg des Gipfels."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell