Osnabrück (ots) - Union lehnt Vorstoß für "Veggiesteuer" strikt abCDU/CSU-Fraktionsvize Connemann: Umweltbundesamt will die Menschenumerziehen - Absage an höhere Mehrwertsteuer für Milch und FleischOsnabrück. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnt eine höhereMehrwertsteuer für Milch und Fleisch strikt ab. "Nach dem Veggiedaysoll jetzt die Veggiesteuer kommen. Das ist absurd und wird es mitder Union nicht geben", kritisierte Vize-Fraktionschefin GittaConnemann (CDU) im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Freitag). Sie reagierte damit auf einen entsprechenden Vorstoß desUmweltbundesamts. Connemann warf der Behörde vor, unter demDeckmantel des Klimaschutzes die Bundesbürger umerziehen zu wollen.Wenn Fleisch und Milch mit 19 statt bisher sieben ProzentMehrwertsteuer belegt würden, wäre dies "ein Schlag in die Magengrubeder Verbraucher". Laut Connemann würde der tägliche Einkauf erheblichteurer, dem Klima wäre allerdings nicht gedient. Für mehr als 90Prozent der Treibhausgasemissionen seien nämlich Verkehr, Industrieund Energie verantwortlich. "Einmal mehr die Landwirte zu Buhmännernzu machen ist zwar einfach, aber zutiefst ungerecht", beanstandeteAgrarexpertin Connemann.