NOZ: Umweltminister fordern vom Kanzleramt klare Ansagen beim Thema Wolf

Osnabrück (ots) - Umweltminister fordern vom Kanzleramt klareAnsagen beim Thema WolfNiedersachsens Ressortchef: Bundesregierung hat lange genuggestrittenOsnabrück. Die Umweltminister von Niedersachsen undSchleswig-Holstein haben das Bundeskanzleramt zum konsequentenHandeln beim Thema Wolf aufgefordert. Der niedersächsischeRessortchef Olaf Lies (SPD) sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vorder Umweltministerkonferenz in Hamburg an diesem Donnerstag: "Es istin Berlin lange genug darüber gestritten worden, wie mit dem Wolfumzugehen ist. Wir brauchen in den Ländern jetzt klare Antworten."Der Bund müsse die Anzahl von Wölfen definieren, ab der die Raubtierenicht mehr im Bestand gefährdet sind.Schleswig-Holsteins Minister Jan Philipp Albrecht (Grüne) sagte:"Es müssen endlich klare Rahmenbedingungen für den Artenschutz desWolfs einerseits und den Schutz von Nutztieren vor seinen Übergriffenandererseits geschaffen werden." Er hoffe, dass die Bundesregierungauf der anstehenden Konferenz Zahlen zum aktuellen Wolfsbestand inDeutschland vorlegen kann. Zuvor war bekannt geworden, dass dasBundeskanzleramt die Wolfsthematik an sich gezogen hat. Bundesumwelt-und Bundeslandwirtschaftsministerium hatten keinen Kompromiss dazuerzielen können, wie mit dem Raubtier umgegangen werden soll.Problematisch sind vor allem die Risse von Nutztieren in den ost- undnorddeutschen Bundesländern.In Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist derzeit je ein Wolfzum Abschuss freigegeben. Die Tiere sollen mehrfach Schutzmaßnahmenüberwunden und Schafsherden attackiert haben. Lies forderte in der"NOZ", die rechtlichen Hürden für den Abschuss von Problemwölfen zusenken. "Im Zweifelsfall muss es auch möglich sein, mehrere Tiere auseinem dieser Rudel zu entnehmen, wenn sich die problematischen Tierenicht einwandfrei identifizieren lassen." Die Bundesländer seien indiesen Fragen in der Vergangenheit "auf erschreckende Art und Weise"von der Bundesregierung allein gelassen worden, so Lies.