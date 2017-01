NOZ: Umweltbundesamt: Deutschland hinkt beim Düngerecht hinterher

Osnabrück (ots) - Umweltbundesamt: Deutschland hinkt beimDüngerecht hinterherPräsidentin Krautzberger: "Verstöße müssen energisch sanktioniertwerden" - UBA fordert "deutlich weniger Antiobiotika und Hormone" inder TierhaltungOsnabrück. Das Umweltbundesamt (UBA) hat die Bundesregierungaufgefordert, schneller und entschiedener gegen die"besorgniserregende Nitratbelastung" des Grundwassers vorzugehen. Derentsprechende Gesetzentwurf der Bundesregierung reiche nicht aus,erklärte die Präsidentin der Behörde, Maria Krautzberger, in einemGespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Sie verwiesauf effektive Maßnahmen in den Niederlanden oder in Dänemark. "DieseLänder zeigen, wie sehr wir in Deutschland beim Düngerechthinterherhinken", betonte sie.Ziel in Deutschland sei, den Stickstoffüberschuss in den Böden vonderzeit 92 Kilo Stickstoff pro Hektar bis 2030 auf 70 KilogrammStickstoff pro Hektar zu senken. Besser für die Umwelt wären 50Kilogramm pro Hektar. "Davon ist Deutschland meilenweit entfernt",kritisierte die UBA-Präsidentin. "Nötig ist eine gesamtbetrieblicheNährstoffbilanz. Diese soll jetzt für einige wenige Betriebeeingeführt werden. Wir brauchen das aber flächendeckend und müsstenVerstöße energisch sanktionieren", sagte Krautzberger. DieEU-Kommission hatte Deutschland schon im November wegen zu hoherNitratwerte vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagt. AlsHauptursache gilt vor allem ein übermäßiger Einsatz von Gülle auf denÄckern.Das UBA fordert ferner deutlich weniger Antibiotika und Hormone inder Tierhaltung. Nach einem aktuellen Bericht des UBA sind allein imJahr 2015 rund 805 Tonnen Antibiotika an Tierärzte geliefert worden.Die Wirkstoffe würden sowohl im Dung behandelter Tiere, in Böden, imOberflächen- und auch bereits im Grundwasser gemessen. "Es würde sehrviel helfen, Landwirte besser aufzuklären über den Einsatz vonAntibiotika", betonte Krautzberger. Sie forderte ein Verbot despräventiven Einsatzes. Stattdessen sei durch Hygiene und Stallpflegeviel zu erreichen. "Klar ist: Je weniger Tiere gehalten werden, destogeringer ist die Keimbelastung", betonte die Behördenchefin. Siewolle nicht die "Rückkehr zum Sonntagsbraten", fordere aber diedeutliche Reduzierung des Tierbestandes und ein Umdenken beieingeübten Konsumgewohnheiten. "Fleisch ist mittlerweile einRamschartikel, der zu wenig kostet", sagte sie.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell