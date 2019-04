NOZ: Umstrittene Tiertransporte außerhalb Europas: Bund bürgte mit Millionenbetrag

Osnabrück (ots) - Umstrittene Tiertransporte außerhalb Europas:Bund bürgte mit MillionenbetragRinder-Export nach Ägypten mit 3,4 Millionen Euro abgesichert -Grüne kritisieren RegierungOsnabrück. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahrenumstrittene Lebendtransporte von Rindern ins nicht-europäischeAusland mit Exportgarantieren in Millionenhöhe abgesichert. Dasberichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf eineAntwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage derGrünen. Demnach habe der Bund für zwei Lieferungen von Zuchtrindernnach Ägypten mit insgesamt 3,4 Millionen Euro gebürgt. Um solcheTiertransporte hatte es zuletzt politischen Streit gegeben, weilTierschutzbestimmungen auf den langen Transporten möglicherweisenicht eingehalten werden und die Tiere auf dem Weg zum Zielort leidenkönnten.Grünen-Politiker Friedrich Ostendorff sagte der "NOZ" zu denBürgschaften: "Es ist bestürzend, dass die Bundesregierung dieseGeschäfte mit Millionenbeträgen absichert, statt die Tiere vor dentagelangen Transporten in Hitze und Enge zu schützen." SeinerEinschätzung nach ist der Transport nach Ägypten "in keinem Fall" miteuropäischen Tierschutzbestimmungen in Einklang, so der Agrarexperteder Grünen-Bundestagsfraktion. "Und nachweislich steht vielen Rindernaus deutschen Ställen nach dem leidvollen Transport und einem kurzenLeben in der Milchproduktion ein grausamer Tod bevor." Ohne dieBürgschaft des Bundes sei den Tieren dieses Schicksal womöglich ganzerspart geblieben.Neben Rinderexporten sicherte der Bund in den vergangenen Jahrenauch weitere Projekte aus dem Bereich Landwirtschaft ab. DasBundeswirtschaftsministerium nennt 20 Vorhaben mit einemBürgschafts-Volumen von insgesamt 124 Millionen Euro. DarunterMastställe für Schweine und Geflügel in der Ukraine oder Russland. Indiesem Jahr sicherte der Bund die Lieferung vonSchweinestallequipment nach Mexiko mit einer Bürgschaft in Höhe von14 Millionen Euro ab. Einspringen musste der Bund drei Mal mitinsgesamt 33,1 Millionen Euro für geplatzte Stall-Projekte in derUkraine.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell