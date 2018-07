NOZ: Trotz Datenskandal: EU-Kommission zahlt Millionen an Facebook für Onlinewerbung

Osnabrück (ots) - Trotz Datenskandal: EU-Kommission zahltMillionen an Facebook für OnlinewerbungLinke kritisiert AusgabenOsnabrück. Ungeachtet des Facebook-Datenskandals zahlt dieEU-Kommission jedes Jahr im Schnitt mehr als eine Million Euro fürOnlinewerbung an Facebook. Das geht aus einer Antwort derEU-Kommission auf eine Anfrage der Linken im EU-Parlament hervor, dieder "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) vorliegt. Demnach zahltedie EU-Behörde in einem Zeitraum von dreieinhalb Jahren (November2014 bis April 2018) insgesamt 3,94 Millionen Euro direkt an dasUnternehmen oder indirekt über Agenturen, um Werbung auf Facebook zuschalten.Zur Begründung schreibt EU-Kommissionspräsident Jean-ClaudeJuncker: "Die Kommission ist der Ansicht, dass Facebook und anderesoziale Medien eine kostengünstige Möglichkeit darstellen, um großeTeile der EU-Bevölkerung zu erreichen." Wie viele andereinternationale Organisationen und öffentliche Einrichtungen nutze dieKommission diesen Weg etwa für die Lancierung von EU-Kampagnen. AlsBeispiele nannte die EU-Kommission die Investitionsoffensive fürEuropa und den 60. Jahrestag der EU. Bürger, die auf Facebook von derKampagne erfuhren, hätten diese positiver wahrgenommen.Von der Linken kam Kritik. Der EU-Abgeordnete Martin Schirdewan,der die Anfrage gestellt hatte, sagte: "Die EU-Institutionen sind einguter Kunde von Facebook. Da braucht sich niemand wundern, dass dieBefragung von Facebook-Chef Mark Zuckerberg im Europäischen Parlamentso peinlich verlaufen ist."Die Zahlungen an Facebook sind laut Statistik zuletzt sogar nochgestiegen. Von den knapp 4 Millionen Euro zahlten die EU-Kommissionund ihre Generaldirektionen knapp 1,8 Millionen Euro. DieLändervertretungen der EU-Kommission überwiesen 2,16 Millionen Euro,darunter die deutsche Vertretung 323 574 Euro.Im Frühjahr war bekannt geworden, dass es massive Lecks fürprivate Daten bei Facebook gab. Facebook steht auch wegen seinerSteuerpraxis in der Krititk. Die EU-Kommission plant deshalb eineDigitalabgabe für Facebook und andere große US-Internetfirmen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell