NOZ: Trittin sieht gute Chancen auf Regierung ohne CDU/CSU

Osnabrück (ots) - Trittin sieht gute Chancen auf Regierung ohneCDU/CSUGrünenpolitiker lehnt Schwarz-Grün im Bund und in Niedersachsen abOsnabrück. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin sieht trotzniedriger Umfragewerte seiner Partei Chancen auf eineRegierungsbeteiligung in Berlin. "In den Umfragen zeigt sich eineBewegung. Die Machtfrage liegt neu auf dem Tisch", sagte der62-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Trittinreagiert mit dieser Aussage auf den Umfrageerfolg von Martin Schulz.Anfang Februar hatte Trittin noch in der "Welt am Sonntag" erklärt,er sehe derzeit keine bundespolitische Machtperspektive für seinePartei.Der frühere Fraktionschef und Minister kandidiert am Samstag fürden Bundestagslistenplatz zwei der niedersächsischen Grünen. Eineklare Absage erteilte er einem schwarz-grünen Bündnis: "Wir Grünenwollen dafür streiten, dass es in Deutschland eine Chance gibt,dieses Land ohne die CDU und insbesondere ohne die CSU zu regieren.Frau Merkel gibt es ja nicht ohne Herrn Seehofer im Gepäck." Indirektkritisierte Trittin merkelfreundliche Parteifreunde wieBaden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. "Wasviele nicht wahrhaben wollten, übrigens auch bei uns Grünen, ist einpolitischer Überdruss nach zwölf Jahren Merkel", sagte Trittin derZeitung.Auch in Niedersachsen sieht Trittin keine Gemeinsamkeiten einerschwarz-grünen Regierung nach der Landtagswahl im Januar 2018: DieCDU sei der "parlamentarische Arm" der Fleischindustrie. Dies mit derLandwirtschaftspolitik von Agrarminister Christian Meyer (Grüne)zusammenzubringen, sei "unvorstellbar", sagte Trittin. "Da wollen wirschlicht das Gegenteil".