NOZ: Transrapid: Streit um Streckenrückbau in Niedersachsen geht weiter

Osnabrück (ots) - Transrapid: Streit um Streckenrückbau inNiedersachsen geht weiterVerhandlung vor Oberverwaltungsgericht in Berlin - EmsländischerLandrat: Das Kapitel ist abgeschlossenOsnabrück. Vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gehtam Mittwoch der jahrelange Streit um die Rückbaukosten derTransrapid-Teststrecke im Emsland in die nächste Runde. Das berichtetdie "Neue Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Anlagenbetreiberin IABGaus dem bayrischen Ottobrunn klagt gegen den Bund. Der will, dass dasUnternehmen die Rückbaukosten mit Einnahmen etwa aus dem Verkauf vonKupfer aus der Strecke sowie von Versicherungsgeldern verrechnet. ImOktober 2013 hatte das Bundeswirtschaftsministerium eine Zuwendungvon bis zu 8,4 Millionen Euro für den Rückbau bewilligt.In erster Instanz hatte der Bund recht bekommen, dasOberverwaltungsgericht hat dann aber auf Antrag des UnternehmensBerufung gegen die Entscheidung zugelassen. Aufgrund desGerichtsverfahrens hätten die Pläne zum Komplettrückbau der 31Kilometer langen Strecke im Emsland bislang nicht abgeschlossenwerden können, teilte das Unternehmen auf Anfrage der "NOZ" mit. DerTestbetrieb ruht bereits seit Jahren. 2006 fuhr ein Magnetzug ineinen Werkstattwagen, 23 Menschen starben. Der emsländische LandratReinhard Winter (CDU) sagte der "NOZ": "Das Kapitel Transrapid ist,so schmerzlich es für die Region auch sein mag, abgeschlossen, unddas sollte sich in einem Rückbau der Strecke niederschlagen."Ob bereits am Mittwoch mit einem Urteil zu rechnen ist, ist laut"NOZ" unklar. Die Verhandlung beginnt um 10 Uhr.