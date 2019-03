NOZ: Topökonom Fuest stellt Rentenniveau infrage: Es wird sinken müssen

Finanztrends Video zu



Osnabrück (ots) - Topökonom Fuest stellt Rentenniveau infrage: Eswird sinken müssenIfo-Chef: "Soli komplett abschaffen, sonst beschädigt die Politikihre Glaubwürdigkeit"Osnabrück. Topökonom Clemens Fuest drängt darauf, dieSozialausgaben auf den Prüfstand zu stellen und dabei auch über dasRentenniveau zu sprechen. Der Chef des Münchner Ifo-Instituts sagteim Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung", ein Rentenniveauvon 48 Prozent der durchschnittlichen Löhne und Gehälter werde aufDauer nicht finanzierbar sein. "Das wäre nur bezahlbar, wenn man denFaktor Arbeit sehr stark belastet oder die Steuerzuschüsse massivausweitet. Das hat aber alles Grenzen", warnte Fuest. "Man mussdeshalb beim Rentenniveau realistisch sein. Es wird sinken müssen."Fuest fügte hinzu, der Sozialstaat müsse zielgenau sein. Das gelteauch für die geplante Grundrente. "Es darf sie nicht ohneBedürftigkeitsprüfung geben", mahnte der Wissenschaftler.Nachdrückich verlangte Fuest zudem, den Solidaritätszuschlagkomplett und nicht nur für 90 Prozent der Betroffenen abzuschaffen.Er kritisierte "üble Polemik und eine Verdrehung der Tatsachen" inder Debatte um den Soli. Es habe das Versprechen gegeben, dass derSoli eine vorübergehende Abgabe sei. Jetzt laufe der Aufbau Ost aus."Und da soll man sein Versprechen halten, statt jetzt zu sagen, dasist ein Geschenk an die Reichen. Das ist so ähnlich, als wenn jemandzehn Jahre lang Geld an die Caritas spendet und wenn das ausläuft,dann sagt die Caritas: Das ist aber jetzt ein Geschenk, das wir Dirmachen." So gehe es nicht, kritisierte Fuest und betonte: "Der Solimuss weg, ansonsten beschädigt die Politik ihre Glaubwürdigkeit."Gleichzeitig sei es natürlich das gute Recht der Politik zu sagen,"wir machen eine Steuerreform und erhöhen den Spitzensteuersatz".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell