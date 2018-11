NOZ: Tierschutzbund appelliert an Bundestag: Verbot der Ferkelkastration nicht verschieben

Osnabrück (ots) - Tierschutzbund appelliert an Bundestag: Verbotder Ferkelkastration nicht verschiebenKommende Woche Abstimmung - Verbandspräsident empört über Antragvon Union und SPDOsnabrück. Der Deutsche Tierschutzbund hat dieBundestagsabgeordneten aufgefordert, in der kommenden Woche gegeneine Verlängerung der betäubungslosen Ferkelkastration zu stimmen.Verbandspräsident Thomas Schröder sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung": "Wer die Schmerzen für die Ferkel verlängert, der verstößtauch eklatant gegen das Staatsziel Tierschutz." EinEntschließungsantrag von Union und SPD sieht vor, ein entsprechendesVerbot der umstrittenen Praxis für zwei weitere Jahre zu verschieben.Darüber soll am Montag zunächst im Agrarausschuss und voraussichtlicham Donnerstag im Bundestag beraten werden.In dem Antrag heißt es laut "NOZ", die Fristverlängerung sei auch"aus Tierschutzgründen notwendig". Alternative Verfahren seienderzeit noch nicht praxisreif und sollten nun weiter erforschtwerden. Auf Anfrage sagte CDU-Agrarexperte Albert Stegemann, ohneFristverlängerung drohe den deutschen Sauenhaltern das Aus. "Dahergeben wir den Beteiligten letztmalig zwei Jahre Zeit, als Brücke, umhierfür praxistaugliche und am Markt akzeptiere Lösungen zurAnwendung zu bringen."Schröder sagte zu den Plänen der Großen Koalition: "Ich mussgestehen, dass mich das aktuelle Vorgehen des Deutschen Bundestagesmit der Mehrheit von CDU, CSU und SPD im Pakt mit der Tiernutzerseitean Strukturen bandenmäßiger, organisierter Wirtschaftskriminalitäterinnert." Die Sozialdemokraten hätten sich bei dem Thema von derUnion "über den Tisch ziehen lassen", so Schröder. "Noch hoffen wir,dass sich in der SPD-Fraktion der Widerstand aufbaut."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell