Osnabrück (ots) - Thomas Gottschalk: "Wetten, dass..?" hat keineZukunftModerator: Spezialausgabe im nächsten Jahr nur eineNostalgie-Veranstaltung - 69-Jähriger hat kein Buch zweimal gelesenund mag keine HörbücherOsnabrück. Auch wenn es im kommenden Jahr anlässlich seines 70.Geburtstags eine Spezialausgabe von "Wetten, dass..?" geben wird,sieht Moderator Thomas Gottschalk keine Zukunft für denZDF-Showklassiker. "Es ist eine Nostalgie-Veranstaltung, als obMarcel Reich-Ranicki von den Toten aufersteht und noch mal das"Literarische Quartett' machte", sagte Gottschalk der "NeuenOsnabrücker Zeitung". Dabei gehe es "um wohlige Erinnerungen anvergangene Zeiten", fügte der 69-Jährige hinzu, "aber das ist nichts,das in die Zukunft gerichtet ist".Offenbar ist nach Gottschalks Ansicht auch die Zeit überShowformate wie "Wetten, dass..?" hinweggegangen: "Ich habe in einerZeit Fernsehen gemacht, in der die Weltstars noch Weltstars waren undzudem den Arsch hochbekommen haben, um in einer Halle inFriedrichshafen auf ihr Werk aufmerksam zu machen. Heute twittern sieoder machen sich auf Instagram bemerkbar. Und wenn sich eine Madonnabequemt, beim Grand Prix aufzutreten, kriegt sie anschließend auf dieFresse."Der Moderator, dessen Literatursendung "Gottschalk liest?" amkommenden Dienstag (18.6., 22 Uhr) zum zweiten Mal im BR Fernsehenausgestrahlt wird, räumte ein, kein Buch zweimal gelesen zu haben:"Die meisten kapiere ich schon beim ersten Mal, und die anderen legeich nach der dritten Seite weg, weil ich sie nicht kapiere. Zweimallesen, um einmal zu kapieren, ist nicht mein Ding."Die Bettlektüre habe ihn sein Leben lang begleitet, berichteteGottschalk weiter: "Ich habe immer im Bett gelesen und hatte als Kinddie große Leidenschaft, heimlich zu lesen, während meine Mutterdachte, dass ich schlafe. Dabei habe ich mir mehrfach die Fingerverbrannt, weil ich schnell die Glühbirne aus meiner Nachttischlampeherausgedreht habe, wenn meine Mutter gekommen ist."Bis heute schwört der 69-Jährige auf gedruckte Literatur: "Bücherzu hören habe ich überhaupt nicht in meinem System. Es macht michauch ein bisschen unwirsch, dass ich von meinem eigenen Buch eineHörfassung einlesen muss. Wenn ich Radio mache, sollen die Leutezuhören, und wenn ich schreibe, sollen sie lesen. Vorausgesetztnatürlich, dass sie es wollen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell