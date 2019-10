NOZ: Thomas-Cook-Pleite: Reisebüroverband erwägt EU-Klage für Staatshaftung

Osnabrück (ots) - Thomas-Cook-Pleite: Reisebüroverband erwägtEU-Klage für StaatshaftungVorwurf der Fahrlässigkeit gegen Bundesregierung -Verbraucherzentralen-Bundesverband sieht Versicherer in der PflichtOsnabrück. Einen Monat nach der Thomas-Cook-Pleite spitzt sich derStreit um die Entschädigung der Kunden zu. In einem Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" kündigte die Vorsitzende des Verbandesunabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR), Marija Linnhoff, an,notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof in Luxemburg zu gehen, umBerlin in die Staatshaftung zu klagen. "Kein Deutscher soll auf demSchaden der mangelnden Versicherung sitzen bleiben", sagte sie.Schaden müsse zudem auch vom Modell Pauschalreise, die immer auch fürSicherheit stehe, abgewendet werden. "Vor allem für den touristischenMittelstand, für den sie ein wichtiges Geschäftsmodell ist, wäre daseine Katastrophe", warnte Linnhoff.Der Bundesregierung wirft Linnhoff "Fahrlässigkeit" bei derUmsetzung der EU-Pauschalreiserichtlinie in deutsches Recht vor, weilsie eine Deckelung der Haftungssumme auf 110 Millionen Eurozugelassen habe. Dieser Insolvenzschutz für Thomas-Cook-Reisen reichtnach Angaben der Zurich Versicherungsgesellschaft bei Weitem nichtaus, um die Kunden vollständig zu entschädigen. Linnhoff beklagte,dass Ermahnungen des Verbraucherzentralen-Bundesverbandes (vzbv) unddes VUSR, die zu niedrige Haftungssumme zu erhöhen, in Berlinignoriert worden seien.Der Verbraucherzentralen-Bundesverband (vzbv) sieht unterdessenvorrangig die Zurich-Versicherung in der Pflicht, die Schäden derVerbraucher auszugleichen. "Die Pauschalreiserichtlinie siehtausdrücklich vor, dass der Versicherungsschutz fürPauschalreiseanbieter wirksam sein und die nach vernünftigem Ermessenvorhersehbaren Kosten abdecken muss", betonte der für Mobilität undReisen zuständige vzbv-Referent Felix Methmann gegenüber der NOZ.Dies sei aber nicht der Fall gewesen. "Aus Sicht des vzbv ist dieHaftungsbegrenzung im Verhältnis zwischen Reisenden und derZurich-Versicherung daher unwirksam." Staatshaftungsansprüche hältMethmann für nachrangig. "Da der deutsche Gesetzgeber dieEU-Pauschalreiserichtlinie nicht richtig umgesetzt hat, sind sie aberauch nicht auszuschließen", sagte er.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell