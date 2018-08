NOZ: Terre des Hommes warnt vor Ausgrenzung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

Osnabrück (ots) - Terre des Hommes warnt vor Ausgrenzungunbegleiteter minderjähriger FlüchtlingeAppell an die Bundesregierung: Keine Erstunterbringung inAnkerzentrenOsnabrück. Anlässlich der jüngsten Zahlen zur Inobhutnahmeminderjähriger Flüchtlinge fordert die Kinderschutzorganisation Terredes Hommes die Politik auf, den Schutzbedarf von Flüchtlingskindernstärker in den Mittelpunkt zu stellen. "Wir appellieren an dieBundesregierung, unbegleitete Minderjährige nicht schlechter zustellen, etwa durch Änderungen bei den Leistungen oder eineErstunterbringung in Ankerzentren", sagte Ursula Gille-Boussahia,Vorstand des Kinderhilfswerks, der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Donnerstag).Die Kinderschützer warnen vor der Aufweichung rechtsstaatlicherPrinzipien und einer Stigmatisierung der jungen Menschen: "Dieschrecklichen Taten einzelner rechtfertigen keine Diffamierung oderSchlechterstellung einer ganzen Gruppe", mahnt TdH-VorstandGille-Boussahia in Anspielung auf von jungen Flüchtlingen begangeneStraftaten.In einem gemeinsamen Appell mit 53 Fachverbänden der Kinder- undJugendhilfe, Menschenrechtsorganisationen und Flüchtlingsräte warntTerre des Hommes vor einer öffentlichen Debatte, die die Erfolge derKinder- und Jugendhilfe bei der Arbeit mit unbegleitetenMinderjährigen "in Frage stellt oder schlecht macht". Die Kinder- undJugendhilfe erbringe zusammen mit den Betroffenen "eine großeIntegrationsleistung", sagte Gille-Boussahia der NOZ weiter.Im vergangenen Jahr haben die deutschen Jugendämter rund 61.400Kinder und Jugendliche zum Schutze des Kindeswohles zeitweise ausihren Familien genommen. Dabei gab es rund 22.500 Inobhutnahmeninfolge unbegleiteter Einreise. Das teilte das Statistische Bundesamtmit. Im Vorjahr waren noch fast 45.000 reguläre Inobhutnahmenminderjähriger Flüchtlinge gemeldet worden. Aufgrund gesetzlicherNeuregelungen sind die Zahlen aber nur begrenzt vergleichbar.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell