NOZ: Tennisstar Zverev: Ich gehöre zu den Spielern, die die meisten Emotionen auf dem Platz zeigen

Osnabrück (ots) - Tennisstar Zverev: Ich gehöre zu den Spielern,die die meisten Emotionen auf dem Platz zeigen21-Jähriger lobt Zusammenarbeit mit neuem Trainer Lendl: "Wirpassen zueinander"Osnabrück. Tennisstar Alexander Zverev redet mit seinem neuenTrainer Ivan Lendl nie sofort über Niederlagen. Im Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" erklärte der 21-Jährige, warum: "Das mager nicht. Er geht gerne logisch voran, am liebsten zwei, drei Tagedanach. Dann hat sich alles schon wieder etwas beruhigt." Dergebürtige Hamburger schätzt den achtmaligen Grand-Slam-Gewinner sehr."Wir mögen uns und wir passen zueinander", sagte Zverev: "Er hat eineunglaubliche Persönlichkeit." Und offenbar eine kleine Marotte. "Erredet mit sich selbst über Golf und alle anderen müssen zuhören",verriet Zverev vor den ATP-Finals in London, die an diesem Wochenendestarten.Nicht verstehen kann die aktuelle Nummer fünf der Weltranglistedagegen die Kritik des ehemaligen österreichischen Profis ThomasMuster, er, Zverev, wirke manchmal freudlos auf dem Tennisplatz. "Ichgehöre zu den Spielern, die die meisten Emotionen auf dem Platzzeigen - ob positiv oder negativ. Und ich hoffe, ich werde immer sobleiben", sagte Zverev. "Mir bedeutet dieser Sport sehr viel und dasmöchte ich gerne allen zeigen." Dass er hin und wieder in der Emotioneinen Schläger zertrümmert, gehöre auch dazu. "Meistens spiele ichdanach besser", erklärte Zverev.