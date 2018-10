Osnabrück (ots) - Alwara Höfels: Tatort-Ausstieg wegen Reihe"verpasster Chancen" für starke DrehbücherSchauspielerin: Trotz großer Diskussionen hat sich nichtsverändertOsnabrück. Schauspielerin Alwara Höfels sieht ihr Engagement alsKommissarin Henni Sieland im Dresdner "Tatort" als eineAufeinanderfolge von verpassten Chancen: "Ein gutes Buch ist immerauch ein guter Film, der erzählt sich aus den Figuren heraus. UndDresden wäre natürlich die Steilvorlage dafür gewesen, umGesellschaft exemplarisch für ganz Deutschland zu erzählen," sagtedie 36-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung"."Darum habe ich sehr gekämpft, aber ich hatte am Ende das Gefühl,dass man diese Verantwortung nicht wahrgenommen hat und auch nichtwahrnehmen wollte. Das habe ich mir sechsmal angeschaut, immerbegleitet von großen inhaltlichen Diskussionen, ohne dass sich etwasveränderte," sagte Höfels weiter. Es sei anfangs die richtigeEntscheidung gewesen, Ja zu dem Format zu sagen - "es war aber auchdie richtige Entscheidung, die Konsequenzen aus den Erfahrungen zuziehen, die ich damit gemacht habe".Höfels, die am Montag im ZDF-Abtreibungsdrama "Aufbruch in dieFreiheit" zu sehen ist, zollte ihren Kolleginnen Senta Berger undRomy Schneider höchsten Respekt dafür, dass sie 1971 zu denUnterzeichnerinnen der "Stern"-Aktion "Wir haben abgetrieben!"gehörten: "Großartig, voll in der Verantwortung eines Künstlers. Eswar richtig, das zu tun, unabhängig davon, ob sie abgetrieben hattenoder nicht. Es geht darum, eine Haltung zu haben, Haltung gibt Halt.Da kann man natürlich als öffentliche Person das offen stehendeFenster nutzen, um Botschafterin für wichtige Themen zu werden undnicht nur über sein Privatleben zu reden, was am Ende dannwahrscheinlich doch sehr langweilig ist."Höfels liegt vor allem ihre persönliche Unabhängigkeit am Herzen:"Ich habe mich noch nie aus finanziellen Gründen entschlossen, eineArbeit zu machen." Dafür nimmt die Schauspielerin auchEinschränkungen in Kauf: "Meine Lebensbedingungen sind bis heutereduziert, ich habe keine Kinder, kein Auto und lebe nicht in einemgroßen Loft, sondern immer noch in meiner kleinen Mietwohnung inBerlin. Deshalb kann ich mir auch den Luxus leisten, etwas nicht zutun, das ich nicht tun möchte."Das ZDF zeigt "Aufbruch in die Freiheit" am Montag, 29. Oktober,um 20.15 Uhr.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell