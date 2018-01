NOZ: Strittige Migration: Familiennachzug aus Griechenland wieder verlangsamt

Osnabrück (ots) - Strittige Migration: Familiennachzug ausGriechenland wieder verlangsamtWegen der Feiertage kamen im Dezember weniger FlüchtlingeOsnabrück. Der Familiennachzug von Flüchtlingen, die inGriechenland gestrandet sind, stockt trotz anderslautender Zusagender Bundesregierung schon wieder. Zum Jahresende sank die Zahldeutlich: Im Dezember 2017 wurden 352 Angehörige von in Deutschlandlebenden anerkannten Flüchtlingen aus Griechenland geholt, wie dasBundesinnenministerium auf Anfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Mittwoch) mitteilte. Das ist deutlich weniger als im November, alses noch 558 Flüchtlinge waren.Eine Sprecherin des Ministeriums begründete dies gegenüber der"NOZ" mit fehlenden Kapazitäten wegen Weihnachten und Neujahr: "DerRückgang im Dezember lässt sich im Wesentlichen auf zeitweiserückläufige, vor allem personelle Kapazitäten und eingeschränkteTransportmöglichkeiten aufgrund der Feiertage in Deutschland undGriechenland zurückführen."Seit Monaten gibt es Ärger um den Familiennachzug im Rahmen dersogenannten Dublin-Verordnung. Danach haben in der EU anerkannteFlüchtlinge Anspruch darauf, innerhalb von sechs Monaten jeneAngehörigen nachzuholen, die in einem anderen Dublin-Mitgliedsland -in der Regel Griechenland - untergekommen sind. Die Realität siehtallerdings anders aus. In den Flüchtlingslagern in Griechenlandsitzen immer noch mehrere tausend Menschen fest, die einenverbrieften Rechtsanspruch darauf haben, nach Deutschland zu kommen.Es sind zumeist Syrer, aber zum Beispiel auch Afghanen und Iraker.Manche warten schon seit mehr als einem Jahr, weil die Behörden dieReise organisieren müssen und die Logistik nicht klappt. DieBundesregierung hatte schon vor Monaten zugesagt, dieÜberstellungsfrist von sechs Monaten wieder einzuhalten.Im Gesamtjahr 2017 kamen nach Ministeriumsangaben 3146 Personenvon Griechenland nach Deutschland. Das ist mehr als vier Mal so vielwie 2016, als insgesamt 739 Personen aus Griechenland hierher kamen.Im Sommer wurden nur 80 bis 120 Flüchtlinge monatlich nachDeutschland gebracht, in den Herbstmonaten stieg die Zahl auf mehrals 260.Bei dieser Art von Familienzusammenführung geht es nicht um denFamiliennachzug aus den Herkunftsländern, der für Flüchtlinge miteingeschränktem (subsidiärem) Schutz - etwa Bürgerkriegsflüchtlinge -noch bis März 2018 ausgesetzt ist.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell